    Opinión

    Preparando la confianza para un camino difícil

    Matías ConchaPor 
    Matías Concha
    Se dice que cuando hay un entorno difícil por delante, en donde se requiere el apoyo de muchos para llevarlo a cabo, bien vale la pena fijar expectativas de que va a venir un camino laborioso, que requiera del apoyo de muchos, para poder creer que salir adelante es posible.

    Quizá no haya habido en la historia una hazaña mayor de sobreposición a la adversidad y trabajo en equipo como la del rescate del 100% de 28 tripulantes del Endurance por parte del decidido liderazgo de sir Ernest Shackleton. Si bien su hazaña se forjó con una épica de resistencia y compromiso en la Antártida chilena, la clave estuvo en cómo logró con su tripulación el compromiso necesario para su sobrevivencia, resistiendo durante dos años incomunicados al duro invierno antártico a la deriva en témpanos de hielo. En esta línea, para poder reclutar a personas idóneas para cruzar el Polo Sur, escribía en un diario londinense: “Se buscan hombres para un viaje arriesgado. Sueldo bajo. Frío extremo. Largos meses de absoluta oscuridad. Peligro constante. No es seguro volver con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito”.

    Independiente del increíble liderazgo de Shackleton, la hazaña del piloto Pardo y todos los elementos que configuraron el final de una tripulación rescatada en la isla Elefante, resulta muy importante entenderlo cuando existía una tripulación cuyas expectativas estaban amarradas a un objetivo noble, pero con el convencimiento de que venía un período difícil en donde la confianza en el equipo era la llave para llevarla a cabo.

    Si bien la hazaña de Shackleton parece lejana a nuestra política nacional, bien vale la pena entender que, si existe un entorno de difícil implementación y resistencia latente, para lograr las grandes transformaciones, preparar un camino de colaboración y confianza es clave. Tal cual preparó el camino el presidente de Argentina, Javier Milei, advirtiendo sobre un camino difícil por delante, el liderazgo de las actuales y futuras autoridades políticas y legislativas va a ser determinante para preparar el apoyo de muchos para una difícil implementación.

    Tenemos que tomar conciencia de que, para solucionar el difícil tema del rezago del empleo, reivindicar la certeza jurídica en las tomas o títulos de dominio, enfrentar a bandas criminales, solucionar el problema de la inmigración ilegal, mejorar el bajo nivel de rendimiento escolar de nuestro sistema público, reivindicar el Estado al servicio de las personas o generar un marco proinversión para invertir, la implementación va a ser un proceso largo y difícil. Si bien vale la pena destacar que se configure un gobierno o coalición de emergencia o priorizar medidas de gestión administrativa, al momento de priorizar los temas a abordar, es importante preparar el campo para que el compromiso y alineamiento de las personas en momentos complejos permita llevar las transformaciones a cabo.

    Las personas son razonables y prácticas, en donde los conceptos de seguridad y crecimiento son los dos elementos que configuran la base del apoyo ciudadano actual. A nivel político, según lo mencionaba The Economist, Chile ha derivado en los gobiernos más a la izquierda y la derecha de los últimos años, en donde el desafío no está en materializar una ideología de carácter pendular, sino en volver a encauzar a una continuidad de ciclos virtuosos que a nivel presidencial se logró en el pasado. De hecho, el último en lograrlo fue Ricardo Lagos hace casi 20 años.

    La cancha está abierta para salir a jugar, el camino es difícil, pero para pasar a la historia tenemos que mirar hacia delante con la esperanza de implementar las soluciones de largo plazo que, bien preparados, permitan romper la inercia y configurar un camino posible. Como habría dicho Shackleton, necesitaríamos transmitir que el camino va a ser difícil y que al final el honor y reconocimiento va a ser la mayor recompensa para una generación de personas que busca terminar con el adormecimiento para finalmente hacer las transformaciones que Chile merece.

    *El autor de la columna es consejero de la Sofofa

