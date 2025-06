Presidente: #SalaCunaHoy

El Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública señaló: “Insistimos en la urgencia de sacar adelante el proyecto de ley de sala cuna para Chile. Si se aprueba, se reducirían de manera significativa las barreras a la contratación femenina y las brechas salariales entre hombres y mujeres, se incentivaría la participación laboral femenina en el mercado laboral formal”.

Abrazando sin reservas las consecuencias que señala el Presidente de la aprobación del proyecto de ley, imagino que el emplazamiento es hacia su propio liderazgo; un aliento a sí mismo, porque es él quien debe alcanzar esta promesa de su programa de gobierno, alineando a las y los parlamentarios de su sector, usando su facultad de dar suma urgencia al proyecto, y presentando las indicaciones de mejora que son materias de su exclusividad.

Es este proyecto -que reforma la anacrónica ley vigente del artículo 203 del Código del Trabajo que encarece y desincentiva la contratación de mujeres al imponer a las empresas la obligación de tener o pagar sala cuna desde la mujer número veinte contratada- es una oportunidad que tiene el Presidente Gabriel Boric para demostrar su compromiso efectivo y no retórico por los derechos de las mujeres, sobre todo tras el devastador caso Monsalve. La plena libertad y dignidad de las mujeres se alcanza con autonomía económica y con el espacio para desplegar todas sus capacidades y talentos.

Los principios de la reforma son los correctos al impulsar la formalidad laboral de trabajadores independientes y dependientes; al incluir en el derecho al padre asumiendo la corresponsabilidad parental; y al desvincular totalmente el costo de sala cuna de la contratación de mujeres al cambiar el pago directo por uno indirecto de 0,2 de cotización por las personas contratadas a cargo de la empresa. Sin embargo, requiere ser mejorado para que la reforma no sea peor que la ley reformada.

Para colaborar en este propósito, treinta organizaciones de la sociedad civil hemos fundado el movimiento #SalaCunaHoy, para que hoy -y no en otro período presidencial- se apruebe. Nos hemos unido no sólo en este propósito, sino también en las propuestas técnicas de mejoras, las cuales ya presentamos a la Comisión de Trabajo del Senado, al ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, y a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Y de ellas hay una que merece especial preocupación: el monto.

El proyecto establece 4,11 UTM que el fondo de sala cuna transferirá a las salas cuna públicas o privadas que madres o padres elijan (correspondiente a $280 mil aproximadamente), el cual evidentemente no alcanza. Ante la pregunta de quién pagará la diferencia, el ministro del Trabajo ha señalado que serán las empresas, lo que significa en la práctica que las micro y pequeñas pasarán de no contratar a la mujer número 20 o no contratar a madres y padres con niños menores de dos años para no asumir este gasto.

Ante este riesgo, nuestra propuesta es que la nueva ley de sala cuna no señale el monto exacto -al igual que el artículo 203 del Código del Trabajo vigente no lo establece- para que un comité técnico integrado por la Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Educación y la Dipres lo fije anualmente según la tasa de uso del derecho, la rentabilidad del fondo y del aporte fiscal, de ser necesario.

En cuanto al costo para las empresas, al escucharse voces por el encarecimiento de la contratación que traería (a pesar de que es un deber legal existente), calculamos el monto por cotización de 0,2 según el tamaño de empresas con base en los datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos, tomando el sueldo bruto promedio mensual del país de $1 millón. El resultado de este supuesto dio que una microempresa con nueve personas contratadas pagará mensualmente $18 mil pesos por el 0,2 de cotización, aun cuando esas nueve personas tengan niñas y niños menores de dos años, lo que significa un aporte anual de $ 218 mil pesos, la mitad de un mes del valor de una sala cuna. En el caso de una pequeña organización con 49 trabajadores, el costo mensual a desembolsar será de $242 mil pesos. En una mediana empresa con 199 trabajadores, el monto por la cotización mensual será de $400 mil, es decir, aproximadamente el valor de una sala cuna al mes. En la gran empresa, el monto partirá en $404 mil, considerando que tienen desde 200 personas contratadas.

Ante estas cifras, esperamos, que se sumen los gremios representantes de empresas de todos los tamaños. Y que al Presidente lo anime la confianza de la adhesión ciudadana para desplegar su liderazgo; porque de acuerdo con la Cadem del día de la Cuenta Pública, la medida más apoyada luego de la construcción del metro al aeropuerto, fue la nueva ley de sala cuna, con el 81 % de respaldo.

*La autora de la columna es presidenta ejecutiva de ChileMujeres