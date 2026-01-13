SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Promover el diálogo social productivo

    Nicolás GrauPor 
    Nicolás Grau
    Andres Perez

    El bienestar social y la creación de empleos de calidad dependen, en buena medida, del crecimiento económico, de relaciones laborales constructivas y de una estructura productiva más sofisticada y diversificada. Estos desafíos son compartidos por trabajadores, empleadores y el Estado, y requieren respuestas que articulen a todos ellos en torno a objetivos comunes.

    Durante la actual administración se han impulsado reformas que fortalecen el crecimiento y la inversión. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales reduce tiempos e incertidumbre en proyectos de inversión; la Ley de Cabotaje Marítimo disminuye costos logísticos; la Reforma de Pensiones aumenta el ahorro y la inversión nacional; y la Estrategia Nacional del Litio expande la producción y desarrollará mayor valor agregado interno, entre otras iniciativas. En buena hora, el crecimiento del PIB per cápita proyectado para este período duplicará el promedio de las dos administraciones anteriores y, de confirmarse los datos preliminares de empleo y cuentas nacionales, la productividad total de factores crecería por segundo año consecutivo por primera vez desde comienzos de la década de 2010.

    Sin embargo, los desafíos de productividad siguen siendo relevantes y diversos. Por ello, el proyecto de ley de Negociación Colectiva Multinivel no sólo se orienta a una distribución justa del valor creado, sino también a aumentar la creación de valor definiendo al sector y al subsector económico como espacios de construcción de acuerdos productivos entre trabajadores y empleadores, contando con apoyo del Estado.

    En esa línea, el proyecto habilita que se puedan acordar distribuciones alternativas de las jornadas laborales por períodos de hasta tres meses, adaptándose a las particularidades de cada sector o subsector. Tal como ocurrió en el sector minero durante la tramitación de la ley de 40 horas, donde se combinaron ajustes de jornada con mejoras en descanso, esta herramienta permitirá diseñar esquemas laborales más productivos y coherentes con las realidades específicas de cada actividad. En decir, más flexibilidad que lo que contempla la legislación actual (manteniendo el promedio de 40 horas), en la medida que esto sea fruto de un acuerdo donde los intereses de trabajadores y empleadores están bien representados, ya que una conversación con poderes equilibrados es garantía de que la mayor flexibilidad no se preste para abusos.

    Asimismo, el proyecto incorpora un incentivo relevante al triplicar el tope del crédito tributario que recibirán las empresas que participen en acuerdos marco sectoriales e inviertan, de manera asociativa, en investigación y desarrollo, elevándolo de 15.000 a 45.000 UTM. Esto permitirá enfocar parte del I+D hacia el fortalecimiento productivo sectorial y no solo al nivel de empresa, fortaleciendo la innovación y la productividad.

    Finalmente, el proyecto contempla un rol activo de los Ministerios de Hacienda y de Economía que, junto con el Ministerio del Trabajo, integrarán la Secretaría Técnica a cargo de apoyar la negociación desarrollada por los Consejos Sectoriales. Esta Secretaría facilitará el desarrollo de acuerdos que impliquen mejoras laborales y productivas, considerando la elaboración de informes de diagnóstico sobre productividad y capacitación.

    Chile enfrenta hoy una oportunidad histórica ligada a la transición energética y tecnológica. Aprovecharla exige cooperación, confianza y diálogo. Este proyecto invita a trabajadores y empleadores a sentarse a la mesa para construir de manera colaborativa una economía más productiva, competitiva y sostenible.

    Más sobre:OpiniónPulsoNicolás Grau

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Illinois demanda a la administración Trump por el despliegue del ICE y alerta de un “flagrante abuso de poder”

    Zelenski reclama “nuevos paquetes de asistencia” a Ucrania tras la última oleada de ataques de Rusia

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Sin precedentes: por qué la NASA interrumpió una misión espacial de urgencia

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    At Folsom Prison: la oda de Johnny Cash a los reclusos y a sus propias penurias

    Lo más leído

    1.
    PAES, ¿influye la arquitectura?

    PAES, ¿influye la arquitectura?

    2.
    El pensamiento mágico y sus consecuencias

    El pensamiento mágico y sus consecuencias

    3.
    Venezuela y el Derecho Internacional

    Venezuela y el Derecho Internacional

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Ruta de evacuación: ¿cómo opera la alerta temprana de tsunamis en Chile?
    Chile

    Ruta de evacuación: ¿cómo opera la alerta temprana de tsunamis en Chile?

    Sujetos abandonan cuerpo en sitio eriazo en Bajos de Mena: presentaría una herida de bala

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

    Promover el diálogo social productivo
    Negocios

    Promover el diálogo social productivo

    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición

    Investigación en contra de la Fed bota al dólar mientras expresidentes salen en defensa de Jerome Powell

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio
    Tendencias

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Sin precedentes: por qué la NASA interrumpió una misión espacial de urgencia

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Una rápida negociación: las cifras detrás de la llegada de Javier Méndez a Colo Colo
    El Deportivo

    Una rápida negociación: las cifras detrás de la llegada de Javier Méndez a Colo Colo

    Revelan conversación con Assadi para que se quede a pelear el título con la U y no acepte oferta del equipo de Sampaoli

    Escándalo en el vóleibol: la grave denuncia de Colo Colo contra el público de la UC de la Liga Femenina

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    At Folsom Prison: la oda de Johnny Cash a los reclusos y a sus propias penurias
    Cultura y entretención

    At Folsom Prison: la oda de Johnny Cash a los reclusos y a sus propias penurias

    De Matapanki a Roberto Parra: guía con películas para ver en Ñuble Cine 2026

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi

    Illinois demanda a la administración Trump por el despliegue del ICE y alerta de un “flagrante abuso de poder”
    Mundo

    Illinois demanda a la administración Trump por el despliegue del ICE y alerta de un “flagrante abuso de poder”

    Zelenski reclama “nuevos paquetes de asistencia” a Ucrania tras la última oleada de ataques de Rusia

    Israel asegura que está “alerta” ante “escenarios sorpresa” en relación con la oleada de protestas en Irán

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil