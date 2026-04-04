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    Protestas contra Trump

    John PitneyPor 
    John Pitney

    El pasado fin de semana, unas ocho millones de personas en todo Estados Unidos participaron en manifestaciones bajo la etiqueta “No Kings”. Fue la tercera protesta nacional de este tipo contra los esfuerzos del presidente Donald Trump por aumentar su poder sobre el gobierno. Este se centró en la guerra en Irán.

    En pancartas, cánticos y discursos, los manifestantes hicieron varias afirmaciones. Primero, Trump inició esta guerra sin autorización del Congreso. En segundo lugar, no hay pruebas de que Irán representara una amenaza inmediata para Estados Unidos. Tercero, la guerra está costando mil millones de dólares al día y está dañando la economía mundial. Y, lo más importante, mucha gente está muriendo, incluidos niños inocentes.

    Asistí a un evento “No Kings” en Altadena, California, y noté que muchos de los manifestantes tenían la edad suficiente para haber marchado contra la guerra de Vietnam. Confiaban en su causa, pero los recuerdos de Vietnam planteaban una pregunta: ¿Harán alguna diferencia las grandes concentraciones?

    En el otoño de 1972, el candidato presidencial demócrata George McGovern, reunió a grandes multitudes para escuchar sus discursos contra la guerra. En noviembre, el presidente Richard Nixon aún obtuvo una victoria aplastante.

    Por sí solas, las manifestaciones no acaban con las guerras. Pero en este caso, también están en juego fuerzas más fuertes. A diferencia de la mayoría de los conflictos militares del pasado, la guerra de Estados Unidos contra Irán comenzó en medio de la oposición pública. Trump solo tiene la culpa de sí mismo. No preparó a los estadounidenses para el ataque a Irán, y una vez que empezaron a caer las bombas, su administración ofreció justificaciones cambiantes y contradictorias. No ayuda que el propio Trump tenga una larga historia de mentir sobre casi todo.

    El cierre del Estrecho de Ormuz está elevando los precios de la gasolina en Estados Unidos y podría desencadenar un conflicto más amplio. Cientos de millones de estadounidenses están preocupados. En política, eso es lo que realmente importa.

    Por John Pitney, profesor de política estadounidense en Claremont McKenna College.

    Más sobre:No KingsLT SábadoDonald TrumpEstados UnidosProtestaIránJohn Pitney

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