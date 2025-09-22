Realidad ausente de la campaña
SEÑOR DIRECTOR:
Los niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo la custodia del Estado —y cuyos derechos fueron violados— no aparecen en el debate presidencial ni en los programas de quienes aspiran a gobernar Chile. Su ausencia duele, interpela y deja al descubierto una deuda que no puede seguir invisibilizándose. ¿Cómo hablar de futuro, justicia o desarrollo si se ignora a quienes cargan con las heridas más profundas de nuestra historia reciente? Aún estamos a tiempo de ponerlos al centro: el próximo gobierno no puede esquivar esta verdad, ni los urgentes pasos hacia la reparación y la no repetición.
Soledad Larraín
Presidenta Comisión Verdad y Niñez
