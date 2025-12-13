Reconstrucción de Venezuela

SEÑOR DIRECTOR:

Volver a nuestro país es una decisión que ha mantenido en pie a los venezolanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Ese anhelo sostiene nuestra lucha por la democracia, porque sin ella no habrá paz ni libertad. Regresar no es solo pisar la tierra que nos vio nacer, es participar en la reconstrucción de instituciones devastadas por quienes llegaron al poder ocultando sus verdaderas intenciones, traicionando a quienes los respaldaron y enfrentándose a quienes desde el inicio denunciamos el quiebre democrático que encabezó su líder.

Ese retorno —físico o espiritual— es un camino que millones de demócratas construimos de forma pacífica alrededor del mundo, creciendo, unidos, encontrando puntos en común y superando diferencias. Ese esfuerzo colectivo explica que muchos nos vieran como merecedores de un Nobel de la Paz: porque ese mérito sería de todos. Hoy, como la propia Venezuela que es también mujer y madre, María Corina Machado espera a sus hijos que salieron a defender la dignidad de su patria, para reencontrarse y retomar juntos los senderos de paz, tradición, trabajo y justicia, rutas necesarias para recuperar las instituciones fuertes que nunca debimos perder.

Volver a casa es comprender que la democracia se cuida a diario, que la libertad exige sacrificios, pero también nos une con afectos inesperados y con la memoria de quienes ya no están: los que partieron, los que siguen resistiendo incluso desde las cárceles, y por quienes también debemos regresar.

Guarequena Gutiérrez

Académica Universidad del Alba