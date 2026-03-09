SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Reducción de subsidios

    Por 
    Cartas al director
    VICIENDAS SOCIALES EN SAN JOAQUIN

    SEÑOR DIRECTOR:

    La Circular N°5 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que entrega lineamientos para el Programa Habitacional 2026, confirmó una significativa reducción en los subsidios destinados al programa DS 49, dirigido a las familias más vulnerables, los que pasarían de 40 mil a 19.587 este año. Esta disminución, abre una serie de interrogantes respecto de la continuidad de la política habitacional.

    A la fecha aún no se han cerrado todos los subsidios comprometidos para 2025, tanto para el déficit cuantitativo como cualitativo. Para el DS 49 hasta ahora solo 13.531 de más de 44 mil subsidios comprometidos cuentan con respaldo financiero del Estado. Más de 31 mil subsidios permanecen pendientes, sin claridad respecto de si serán financiados o si deberán imputarse a la ya reducida cantidad programada para 2026. Algo similar ocurre con el Programa de Integración Social y Territorial, donde poco más de 15 mil subsidios cuentan con financiamiento de un total de 27 mil comprometidos.

    A ello se suma otra preocupación. El pasado 11 de febrero se publicó la Resolución Exenta N°235 del Minvu, que otorga subsidios a familias de la población “Ríos de Chile” afectadas por los incendios en Biobío. Según esto, los recursos provendrían del DS 49 asignado a la región.

    El mecanismo en sí mismo no es un problema. Pero resulta fundamental que esos recursos sean adicionales y no se imputen al programa regular. De lo contrario, familias que llevan años esperando una solución habitacional podrían ver nuevamente postergado su acceso a la vivienda.

    Resulta fundamental entregar certezas respecto de los compromisos del Estado con la política habitacional. Tanto para las miles de familias que esperan por su vivienda como para toda la cadena de valor que participa en el desarrollo de estas soluciones habitacionales.

    Orlando Sillano, Vicepresidente CChC

    Claudio Barros, Presidente Comité de Vivienda CChC

    Más sobre:Política habitacionalVivienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Máximo Pavez (UDI) asume como subsecretario del Interior e inicia el desembarco de Kast en La Moneda

    Subsecretario Víctor Orellana: “El fin del CAE y la condonación van a ocurrir, es ineludible para Chile”

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas
    Chile

    Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas

    Máximo Pavez (UDI) asume como subsecretario del Interior e inicia el desembarco de Kast en La Moneda

    Subsecretario Víctor Orellana: “El fin del CAE y la condonación van a ocurrir, es ineludible para Chile”

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación
    Negocios

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”
    Tendencias

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Con Castellón adelantado: el gol con que Universidad de Concepción abre la cuenta y hace sufrir a la U
    El Deportivo

    Con Castellón adelantado: el gol con que Universidad de Concepción abre la cuenta y hace sufrir a la U

    Charles Aránguiz preocupa en la U: sale lesionado ante Universidad de Concepción y amplía la larga lista de bajas

    “Me falta un codo más claro”: así operó el VAR en el polémico golpe de Cristián Cuevas ante O’Higgins

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy
    Cultura y entretención

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast
    Mundo

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    María Corina Machado: “Kast ha hecho cosas increíbles por la unión de Chile de cara a esta nueva etapa en su historia”

    Iraníes salen de forma masiva a las calles para respaldar al nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA