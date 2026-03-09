Reducción de subsidios

SEÑOR DIRECTOR:

La Circular N°5 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que entrega lineamientos para el Programa Habitacional 2026, confirmó una significativa reducción en los subsidios destinados al programa DS 49, dirigido a las familias más vulnerables, los que pasarían de 40 mil a 19.587 este año. Esta disminución, abre una serie de interrogantes respecto de la continuidad de la política habitacional.

A la fecha aún no se han cerrado todos los subsidios comprometidos para 2025, tanto para el déficit cuantitativo como cualitativo. Para el DS 49 hasta ahora solo 13.531 de más de 44 mil subsidios comprometidos cuentan con respaldo financiero del Estado. Más de 31 mil subsidios permanecen pendientes, sin claridad respecto de si serán financiados o si deberán imputarse a la ya reducida cantidad programada para 2026. Algo similar ocurre con el Programa de Integración Social y Territorial, donde poco más de 15 mil subsidios cuentan con financiamiento de un total de 27 mil comprometidos.

A ello se suma otra preocupación. El pasado 11 de febrero se publicó la Resolución Exenta N°235 del Minvu, que otorga subsidios a familias de la población “Ríos de Chile” afectadas por los incendios en Biobío. Según esto, los recursos provendrían del DS 49 asignado a la región.

El mecanismo en sí mismo no es un problema. Pero resulta fundamental que esos recursos sean adicionales y no se imputen al programa regular. De lo contrario, familias que llevan años esperando una solución habitacional podrían ver nuevamente postergado su acceso a la vivienda.

Resulta fundamental entregar certezas respecto de los compromisos del Estado con la política habitacional. Tanto para las miles de familias que esperan por su vivienda como para toda la cadena de valor que participa en el desarrollo de estas soluciones habitacionales.

Orlando Sillano, Vicepresidente CChC

Claudio Barros, Presidente Comité de Vivienda CChC