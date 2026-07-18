Reinventarse no es volver a empezar

Perder un trabajo no siempre significa perder un ingreso. En ocasiones significa perder una parte de la identidad. Lo he observado durante años liderando equipos y, más recientemente, acompañando a profesionales que enfrentan procesos de transición laboral. Descubrí que los quiebres laborales no solo desafían la estabilidad económica; también ponen a prueba la forma en que las personas comprenden su propio valor.

Hoy esa experiencia deja de ser excepcional. Chile enfrenta un escenario laboral complejo. Según el INE, la tasa de desocupación alcanzó un 9,4% en el trimestre marzo-mayo de 2026, impulsada por un crecimiento de la fuerza laboral superior a la creación de empleo y por un aumento de 6,9% en las personas desocupadas.

Sin embargo, el mayor riesgo no siempre es quedarse sin empleo, sino quedarse inmóvil. En los procesos de desarrollo de carrera he visto algo que se repite: muchas personas concentran todos sus esfuerzos en recuperar el cargo que perdieron, cuando el verdadero desafío consiste en redescubrir las capacidades que nadie puede quitarles.

Reinventarse no es improvisar ni comenzar desde cero. Es aprender a leer un contexto distinto, resignificar la experiencia acumulada y reconocer que las competencias desarrolladas durante años siguen teniendo valor, aunque cambie el escenario. La empleabilidad ya no depende únicamente del currículum; depende de la capacidad de adaptación, del aprendizaje continuo y de la disposición para construir nuevas oportunidades.

Las organizaciones también tienen una responsabilidad. En un mercado laboral tensionado, el liderazgo no puede limitarse a administrar resultados. Liderar también es hacerse responsable del impacto humano de las decisiones.

Quizás la pregunta que deberíamos hacernos no sea “¿cómo recupero lo que perdí?”, sino “¿qué versión profesional puedo construir con todo lo aprendido?”. Porque un quiebre laboral puede marcar el fin de una etapa, pero nunca debería definir el valor de quien la vivió.

Por Marcia Acevedo González, autora del libro “Jaque a la Identidad Profesional”.