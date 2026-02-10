SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Relato de salida: dejar La Moneda con banderas ajenas

    Cristóbal OsorioPor 
    Cristóbal Osorio

    Después de derrotar a Daniel Jadue en las primarias de Apruebo Dignidad, el entonces candidato Gabriel Boric afirmó en su discurso de triunfo: “Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba”, rescatando así una de las consignas del estallido social.

    Poco después su programa fue algo más comedido, pero igualmente ambicioso. En el documento Boric afirmó que su propuesta era de transformación, centrada en la dignidad y el bienestar de las personas, en armonía con un desarrollo sostenible, “donde el mercado deje de ser el principio estructurador de la sociedad, para que el Estado vuelva a tomar un rol preponderante, tanto en la provisión y garantización de derechos sociales, como en la administración de los recursos naturales”.

    Algo que se sintetizó en cuatro “reformas estructurales”; acceso garantizado universal a la salud, pensiones dignas sin AFP, un sistema educativo público, gratuito y de calidad, y la conformación del primer gobierno ecologista de la historia de Chile”. Reformas atravesadas por principios de descentralización, una mirada feminista y un foco en la dignidad del trabajo.

    A un mes de que el gobierno de Boric acabe, es evidente que nada o muy poco de lo planteado alcanzó a ser realidad. Tal vez, Copago Cero como política de Salud, aunque con un histórico salvataje de las isapres. O las 40 horas y el alza del sueldo mínimo, como expresión de la dignidad del trabajo, aunque eso proviene de una agenda legislativa anterior. Ya de forma más dudosa, está la reforma a las pensiones, que fue -de hecho- una con más AFP.

    No es sorprendente, entonces, que el relato de salida del gobierno no tenga nada que ver con lo que prometió a Chile. Así, Boric anota entre sus logros haber sentado las bases del crecimiento, la normalización del país luego del estallido social y la pandemia, y cierta eficiencia legislativa. Algo que quedó sintetizado en un documento tan grandilocuente como superficial: Más de 1000 avances en la mesa de las familias de Chile. Un esfuerzo retórico que suma la labor cotidiana del Ejecutivo e incluye incluso legislación que contraviene los principios del progresismo, como fue la ley Naín-Retamal, la que terminó perjudicando la causa judicial de Gustavo Gatica (la cual salió del listado luego de la polémica).

    El problema es que no es verosímil el discurso que busca hacer creer que éste fue un buen gobierno de administración. Los puntos de eficiencia y eficacia fueron perdidos ante la ciudadanía en la elección presidencial (y quizá antes), toda vez que José Antonio Kast ni siquiera se molestó en hacer una campaña anticomunista contra Jeannette Jara, bastándole con motejarla como la candidata del continuismo.

    Tampoco este relato es algo que tenga mucho futuro, pues la idea de que al menos los semáforos siguen funcionando con la izquierda no se proyecta hacia ninguna parte, y de algún modo contradice la dirección que se espera del sector; que es caminar hacia ser un país próspero, con mayor igualdad y que no teme a los cambios. Dicho de otro modo, llora una autocrítica.

    En su primer discurso como Presidente, Boric dijo en el balcón de La Moneda “vamos lento, porque vamos lejos”. Una interesante frase que buscaba moderar expectativas, bajo el entendido de que el país iba hacia profundos cambios que serían acogidos por una nueva Constitución que se daba prácticamente por aprobada. Pero el gobierno hoy muestra solo dudosos logros, cuya dirección es -en el mejor de los casos- neutra.

    El corolario es entonces, tristemente, “fuimos lento… y para el otro lado”.

    Por Cristóbal Osorio, profesor de derecho constitucional, U. de Chile.

    Más sobre:BoricGobiernoFrente AmplioReformas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Las razones de La Moneda tras la ofensiva de Boric contra Kast y la UDI

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque

    Evópoli se resiste a desaparecer y ficha al exministro Juan José Ossa para impugnar su disolución ante el Tricel

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta

    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi
    Chile

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Las razones de La Moneda tras la ofensiva de Boric contra Kast y la UDI

    Evópoli se resiste a desaparecer y ficha al exministro Juan José Ossa para impugnar su disolución ante el Tricel

    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026

    Paramount Skydance vuelve a ajustar su oferta por Warner Bros. Discovery, para dar más certeza y vencer a Netflix

    Estos son los cargos de tecnología de la información más demandados y cuánto ganan

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026
    Tendencias

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Se exponen a severos castigos: la defensa que alista la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Se exponen a severos castigos: la defensa que alista la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    Vende su historia con Maradona: Harold Mayne-Nicholls patrocina nueva cuenta de Patreon para pagar su deuda de campaña presidencial

    Sebastián Endrestad completa su participación en el sprint de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok
    Tecnología

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny

    Haruki Murakami: el regreso del corredor que venció a la enfermedad con una nueva novela bajo el brazo

    Centro para las Artes Zoco celebra el Día del Amor con concierto gratuito de jazz y boleros en su plaza central

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales
    Mundo

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque

    Estados Unidos rechaza la anexión de Cisjordania por parte de Israel tras el plan israelí de ampliación de competencias

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl