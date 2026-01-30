SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Riad y el nuevo mapa de los minerales críticos

    Joaquín VillarinoPor 
    Joaquín Villarino
    ANGLO AMERICAN

    Recientemente, en Riad, Arabia Saudita, se desarrolló una nueva versión del Future Minerals Forum (FMF), encuentro que en pocos años se ha consolidado como una de las plataformas más influyentes del mundo para discutir el futuro de la minería y de los minerales críticos. No es casualidad que esto ocurra en Medio Oriente: el foro refleja un cambio profundo en el mapa geopolítico, económico y tecnológico que hoy rodea a recursos como el cobre y el litio, ambos estratégicos para Chile.

    El FMF reunió a gobiernos, empresas mineras, inversionistas, fabricantes, organismos multilaterales y líderes tecnológicos bajo una premisa clara: la transición energética y la electrificación global no serán posibles sin una expansión acelerada, responsable y coordinada de la minería. En ese contexto, el cobre y el litio fueron protagonistas indiscutidos, tanto por su rol en la electromovilidad, las energías renovables y las redes eléctricas, como por los cuellos de botella que enfrenta su oferta.

    Uno de los mensajes centrales del foro fue la urgencia de cerrar la brecha entre ambición climática y capacidad productiva. Los países consumidores demandan más minerales, más rápido y con menores impactos ambientales, mientras los países productores enfrentan desafíos crecientes en permisos, agua, energía, capital humano y aceptación social. Esta tensión fue abordada transversalmente en Riad, con llamados a modernizar marcos regulatorios, acelerar inversiones y fortalecer la cooperación internacional.

    Para Chile, principal productor mundial de cobre y uno de los actores clave en litio, las discusiones del FMF son especialmente relevantes. El foro dejó en evidencia que la competencia por atraer inversión minera es cada vez más intensa y que los países que ofrezcan certeza jurídica, eficiencia institucional y estándares ambientales creíbles tendrán ventajas decisivas. Al mismo tiempo, se destacó que los grandes distritos mineros, como los andinos, seguirán siendo insustituibles por su escala, calidad geológica y experiencia acumulada.

    El componente ambiental ocupó un lugar central. Lejos de un discurso defensivo, el FMF puso énfasis en innovación: minería con menor huella hídrica, uso de energías limpias, trazabilidad de minerales, economía circular y nuevos estándares ESG exigidos por mercados e inversionistas. En litio, el debate se concentró en tecnologías de extracción directa, gestión de salares y en cómo equilibrar desarrollo industrial con protección de ecosistemas frágiles.

    El entorno también importa. Riad, una ciudad en rápida transformación, fue el escenario simbólico de un país que busca diversificar su economía más allá del petróleo y posicionarse como hub global de minerales. Arabia Saudita no solo organiza el foro: aspira a ser actor relevante en exploración, procesamiento y cadenas de valor, mostrando que la carrera por los minerales críticos es global y estratégica.

    El Future Minerals Forum deja una señal clara: el futuro de la minería se está discutiendo hoy, en espacios donde confluyen geopolítica, clima, tecnología y desarrollo. Para Chile, participar activamente de estas conversaciones no es opcional. Es parte de defender su liderazgo histórico en cobre y de construir, con visión de largo plazo, una industria del litio competitiva, sostenible y alineada con las demandas del siglo XXI.

    *El autor de la columna es presidente ejecutivo del Consejo Minero

    Más sobre:OpiniónMineríaArabia SauditaRiad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo se verán los Beatles en sus películas biográficas de 2028

    “Afectó la integridad del sistema de justicia”: exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco queda en prisión preventiva

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga y sostiene: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones

    Reportan masivo corte de luz en regiones del sur: más de 100 mil clientes sin suministro

    CMF multa a Banco Santander por error en cálculo de valor económico que afectó requerimientos patrimoniales

    Lo más leído

    1.
    Memoria íntegra y luminosa

    Memoria íntegra y luminosa

    2.
    Irán y el silencio culpable del mundo

    Irán y el silencio culpable del mundo

    3.
    Gobernar es comunicar

    Gobernar es comunicar

    4.
    Una buena reforma

    Una buena reforma

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Afectó la integridad del sistema de justicia”: exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco queda en prisión preventiva
    Chile

    “Afectó la integridad del sistema de justicia”: exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco queda en prisión preventiva

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga y sostiene: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    Reportan masivo corte de luz en regiones del sur: más de 100 mil clientes sin suministro

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones
    Negocios

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones

    CMF multa a Banco Santander por error en cálculo de valor económico que afectó requerimientos patrimoniales

    Tras cifras sectoriales, expertos proyectan un Imacec de diciembre incluso bajo 1%

    De qué trata el documental de Melania Trump y por qué fue cancelado en cines de Sudáfrica
    Tendencias

    De qué trata el documental de Melania Trump y por qué fue cancelado en cines de Sudáfrica

    “Si me tocas, te atraparé”: graban a un agente del ICE intentando entrar al consulado de Ecuador en Minneapolis

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Víctor Dávila es la urgencia de Fernando Ortiz: Colo Colo reactiva negociación con América tras llamado del DT al jugador
    El Deportivo

    Víctor Dávila es la urgencia de Fernando Ortiz: Colo Colo reactiva negociación con América tras llamado del DT al jugador

    Tras amenazas de la barra: autoridades le exigen más medidas de seguridad a la U para su debut ante Audax en el Nacional

    Sin cuerdas ni arneses y a 15 metros de altura: el festival de escalada que se toma Valdivia

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Cómo se verán los Beatles en sus películas biográficas de 2028
    Cultura y entretención

    Cómo se verán los Beatles en sus películas biográficas de 2028

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump
    Mundo

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero

    Trump califica de “agitador” y presunto “insurrecto” al enfermero que agentes de ICE mataron en Minneapolis

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago