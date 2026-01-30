Riad y el nuevo mapa de los minerales críticos

Recientemente, en Riad, Arabia Saudita, se desarrolló una nueva versión del Future Minerals Forum (FMF), encuentro que en pocos años se ha consolidado como una de las plataformas más influyentes del mundo para discutir el futuro de la minería y de los minerales críticos. No es casualidad que esto ocurra en Medio Oriente: el foro refleja un cambio profundo en el mapa geopolítico, económico y tecnológico que hoy rodea a recursos como el cobre y el litio, ambos estratégicos para Chile.

El FMF reunió a gobiernos, empresas mineras, inversionistas, fabricantes, organismos multilaterales y líderes tecnológicos bajo una premisa clara: la transición energética y la electrificación global no serán posibles sin una expansión acelerada, responsable y coordinada de la minería. En ese contexto, el cobre y el litio fueron protagonistas indiscutidos, tanto por su rol en la electromovilidad, las energías renovables y las redes eléctricas, como por los cuellos de botella que enfrenta su oferta.

Uno de los mensajes centrales del foro fue la urgencia de cerrar la brecha entre ambición climática y capacidad productiva. Los países consumidores demandan más minerales, más rápido y con menores impactos ambientales, mientras los países productores enfrentan desafíos crecientes en permisos, agua, energía, capital humano y aceptación social. Esta tensión fue abordada transversalmente en Riad, con llamados a modernizar marcos regulatorios, acelerar inversiones y fortalecer la cooperación internacional.

Para Chile, principal productor mundial de cobre y uno de los actores clave en litio, las discusiones del FMF son especialmente relevantes. El foro dejó en evidencia que la competencia por atraer inversión minera es cada vez más intensa y que los países que ofrezcan certeza jurídica, eficiencia institucional y estándares ambientales creíbles tendrán ventajas decisivas. Al mismo tiempo, se destacó que los grandes distritos mineros, como los andinos, seguirán siendo insustituibles por su escala, calidad geológica y experiencia acumulada.

El componente ambiental ocupó un lugar central. Lejos de un discurso defensivo, el FMF puso énfasis en innovación: minería con menor huella hídrica, uso de energías limpias, trazabilidad de minerales, economía circular y nuevos estándares ESG exigidos por mercados e inversionistas. En litio, el debate se concentró en tecnologías de extracción directa, gestión de salares y en cómo equilibrar desarrollo industrial con protección de ecosistemas frágiles.

El entorno también importa. Riad, una ciudad en rápida transformación, fue el escenario simbólico de un país que busca diversificar su economía más allá del petróleo y posicionarse como hub global de minerales. Arabia Saudita no solo organiza el foro: aspira a ser actor relevante en exploración, procesamiento y cadenas de valor, mostrando que la carrera por los minerales críticos es global y estratégica.

El Future Minerals Forum deja una señal clara: el futuro de la minería se está discutiendo hoy, en espacios donde confluyen geopolítica, clima, tecnología y desarrollo. Para Chile, participar activamente de estas conversaciones no es opcional. Es parte de defender su liderazgo histórico en cobre y de construir, con visión de largo plazo, una industria del litio competitiva, sostenible y alineada con las demandas del siglo XXI.

*El autor de la columna es presidente ejecutivo del Consejo Minero