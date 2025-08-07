SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Si la energía no viaja, que viajen los datos

Pablo SalgadoPor 
Pablo Salgado
Apagón red 2G. Foto referencial: Getty Images.

Durante años se ha dicho que el futuro energético de Chile está en exportar hidrógeno verde. Pero ¿qué pasa si ese futuro se demora? ¿Y si, en lugar de esperar a que la energía llegue a Europa en barcos, invitamos a que los datos lleguen a Chile?

La inteligencia artificial, los servicios en la nube y la infraestructura digital están generando una transformación silenciosa. Los centros de datos —esos grandes espacios donde se almacena y procesa información— ya consumen más del 1,5 % de toda la electricidad del planeta. Eso equivale a más de 400 TWh al año. Y no se detiene ahí: según la Agencia Internacional de Energía (IEA), este consumo podría duplicarse hacia 2030, alcanzando el nivel de un país como Japón. Gran parte de ese crecimiento será impulsado por la inteligencia artificial, que ya representa cerca del 20 % del uso eléctrico de estos sistemas.

La pregunta es inevitable: ¿de dónde saldrá toda esa energía? ¿Y cómo reducir su huella de carbono?

En el sur de Chile, las condiciones naturales ofrecen una posibilidad concreta para explorar nuevas formas de desarrollo digital. El viento en Magallanes y la hidroelectricidad en Aysén representan un potencial renovable significativo, aún en fase de consolidación. Mientras se avanza en la infraestructura necesaria para su aprovechamiento a gran escala, una alternativa complementaria cobra sentido: atraer los datos hacia donde se proyecta una fuente estable de energía limpia. Establecer centros de datos cerca de estos recursos puede constituir una vía razonable y estratégica, capaz de traducirse en empleos de calidad, conectividad avanzada y una proyección internacional para territorios históricamente postergados.

Países como Noruega y Finlandia han demostrado que el frío puede ser un recurso operativo de alto valor. En sus territorios, los centros de datos reducen significativamente su consumo energético destinado al control térmico —que puede representar entre el 30 % y 40 % del total— mediante técnicas como el enfriamiento pasivo, también conocido como free cooling. El sur de Chile comparte esas condiciones climáticas, y podría integrar soluciones similares, con beneficios técnicos, económicos y ambientales.

Islandia, por ejemplo, ya aloja centros de datos como Verne Global, que operan con energía 100 % renovable y reutilizan el calor residual de los servidores para cultivos hidropónicos. Este tipo de integración entre infraestructura digital y desarrollo local no es utópica: es viable, eficiente y replicable si se gestiona con visión territorial.

La conectividad es otro pilar esencial. La Fibra Óptica Austral —más de 3.000 km desde Puerto Montt hasta Puerto Williams— entró en operación en 2020 y ya conecta digitalmente el extremo sur del país. Desde 2025, se avanza con una segunda pieza estratégica: el cable Humboldt, una infraestructura submarina de 14.800 km que unirá Valparaíso con Sídney. Será operado por Humboldt Connect, una sociedad entre Google y la estatal Desarrollo País, y se proyecta operativo en 2027.

Este acuerdo marca un hito en colaboración público-privada. Pero también abre preguntas sobre la gobernanza digital. Google, al ser una empresa estadounidense, está sujeta a leyes como la CLOUD Act, que permite a su gobierno solicitar acceso a datos gestionados por compañías bajo su jurisdicción, incluso fuera de EE. UU. Esto invita a consolidar garantías nacionales en privacidad, integridad y autonomía digital.

El desarrollo digital debe sentirse también en la vida cotidiana. En el sur de Chile, esto significa mejorar la conectividad de los hogares, ampliar la educación técnica, impulsar servicios digitales públicos y facilitar oportunidades para los jóvenes. La descentralización no puede ser solo retórica: debe materializarse en beneficios concretos para las comunidades locales.

En este contexto, la Unión Europea ha manifestado su interés en cooperar con América Latina a través de la EU–LAC Digital Alliance, promoviendo redes digitales seguras, interoperables y basadas en principios compartidos de derechos y privacidad. Chile puede encontrar en esa agenda una oportunidad para profundizar su inserción tecnológica con reglas claras y alianzas maduras.

Porque si la energía no viaja, que viajen los datos. Y que lo hagan cifrados, protegidos y bajo reglas que respeten nuestra soberanía digital.

No es solo una apuesta tecnológica. Es una decisión geopolítica que puede contribuir al desarrollo de una estrategia nacional desde los márgenes del territorio.

Por Pablo Salgado Jara, Relaciones Internacionales, Consultora Global.

Más sobre:energíadatosredes digitales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La plataforma Hulu llega finalmente a Latinoamérica y Chile (pero no de la manera que piensas)

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

Homicidio frustrado en Peñalolén: menor de edad fue baleado en plena vía pública

Rusia confirma que Putin y Trump se reunirán “en los próximos días” para hablar de Ucrania

Lima envía al ejército a isla Santa Rosa de Yavarí para instalar banderas peruanas en medio de discordia territorial con Colombia

Defensa de Bolsonaro presenta recurso para revertir arresto domiciliario: niega incumplimiento de medidas cautelares

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

3.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

4.
¿Cuándo vuelven el frío y la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

¿Cuándo vuelven el frío y la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

5.
Aspiraciones parlamentarias del FA complican lista única del oficialismo, y Elisa Loncon y Sabas Chahuán asoman como candidatos

Aspiraciones parlamentarias del FA complican lista única del oficialismo, y Elisa Loncon y Sabas Chahuán asoman como candidatos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Servicios

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional
Chile

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Homicidio frustrado en Peñalolén: menor de edad fue baleado en plena vía pública

Foro minero: Kast y Kaiser afirman que harán concesible el litio, Matthei apunta a la permisología y Jara dice que no modificará impuestos
Negocios

Foro minero: Kast y Kaiser afirman que harán concesible el litio, Matthei apunta a la permisología y Jara dice que no modificará impuestos

Aseguradoras rebaten a Marcel y alertan que Seguro de Invalidez y Sobrevivencia podría ser insostenible a largo plazo

Agrosuper registra fuerte alza en sus ganancias por mayores precios internacionales

Este es el nuevo efecto secundario de la pérdida de cabello
Tendencias

Este es el nuevo efecto secundario de la pérdida de cabello

¿Cuándo vuelven el frío y la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

Qué reveló la investigación sobre la tragedia del Titán, el sumergible que implosionó con 5 personas a bordo

No se juega en el Claro Arena ni en Santa Laura: partido entre la UC y Ñublense es suspendido
El Deportivo

No se juega en el Claro Arena ni en Santa Laura: partido entre la UC y Ñublense es suspendido

La dura sanción que opaca los primeros días de Brayan Cortés en Peñarol

Remezón en el cuerpo técnico de Jorge Almirón: Colo Colo despide al preparador de arqueros Jorge Martínez

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

La plataforma Hulu llega finalmente a Latinoamérica y Chile (pero no de la manera que piensas)
Cultura y entretención

La plataforma Hulu llega finalmente a Latinoamérica y Chile (pero no de la manera que piensas)

Kidd Voodoo sorprende con íntima presentación en Metro de Santiago

Leidan: la banda chilena pionera del emo hardcore vuelve al ruedo y lanza vinilo

Rusia confirma que Putin y Trump se reunirán “en los próximos días” para hablar de Ucrania
Mundo

Rusia confirma que Putin y Trump se reunirán “en los próximos días” para hablar de Ucrania

Lima envía al ejército a isla Santa Rosa de Yavarí para instalar banderas peruanas en medio de discordia territorial con Colombia

Defensa de Bolsonaro presenta recurso para revertir arresto domiciliario: niega incumplimiento de medidas cautelares

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos