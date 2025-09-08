SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Suma injusticia: aborto y eutanasia

Álvaro PezoaPor 
Álvaro Pezoa

Con fines electorales, difícilmente ocultables, el gobierno insiste en enviar al Congreso proyectos de ley para ampliar el aborto y legalizar la eutanasia. Los presenta como conquistas modernas y adelanto moral. Pero hay prácticas que, aunque lleguen a ser legales, no serán nunca justas.

Una sociedad se autodefine por la forma en que trata a sus miembros más vulnerables. Cuando el Estado deja de proteger la vida humana en sus momentos más frágiles —antes de nacer o al final de la existencia— traiciona su deber básico. Atropella un principio fundamental que se encuentra en el corazón de la convivencia en comunidad: toda vida humana, por el solo hecho de serlo, merece ser respetada y cuidada.

La Constitución vigente señala que la persona humana es el centro de la sociedad y que es deber del Estado respetar y promover sus derechos. El primero de ellos es la vida. Similarmente, los tratados internacionales de derechos humanos, firmados por Chile, reconocen que la vida no es un bien disponible; es un bien que debe ser protegido siempre, sin excepciones.

Hablar de aborto o eutanasia como “derechos” representa una grave confusión. No hay derecho que justifique suprimir a otra persona, ni a sí mismo. La verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que se quiere, sino en elegir realizar aquello que es bueno. Y eliminar una vida, por más doloroso o complejo que sea el contexto, nunca será una solución digna. Cuando se normaliza la posibilidad de decidir sobre la existencia de otros o, incluso sobre la propia, se establece una lógica de descarte.

Estas iniciativas no son avances civilizatorios, son retrógradas y encaminan a arraigar una “cultura de la muerte”. No persiguen ofrecer más apoyos a las mujeres embarazadas en crisis, ni fortalecer el sistema de cuidados para los enfermos graves o terminales. Eligen, en cambio, el camino más ignominioso: legislar para que la muerte parezca una salida razonable. Detrás de esa aparente compasión, apenas se logra esconder un desembozado atentado a la vida.

El sufrimiento no se resuelve eliminando al que lo padece. Llamar a eso “dignidad” es tergiversar el sentido más profundo de la expresión. La dignidad está en tratar a las personas con respeto, desde el comienzo hasta el final de sus vidas, no en despreciarlas abriendo la opción legal de eliminarlas. La auténtica respuesta humanizadora está en mejorar los apoyos, no en legitimar el abandono.

Lo justo es aquello que reconoce lo esencial del ser humano y lo protege, incluso cuando es incómodo y no resulta políticamente rentable. Llamar derecho a acciones que implican eliminar -o facilitar la eliminación- de otros constituye “suma injusticia”. El verdadero progreso no consiste en suprimir existencias difíciles, sino en hacerse cargo de ellas. Una sociedad que decide qué vidas vale la pena proteger y cuáles no, está dejando de ser plenamente humana y, por ello, sólo puede esperar un futuro de decadencia.

Por Álvaro Pezoa, director Centro de Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de Los Andes

Más sobre:Persona humanaGobiernoDignidadElecciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”

Kast aborda renuncia de Francisco Vidal a TVN: “Es el reconocimiento de la intervención electoral de este gobierno”

Corte de Santiago rechaza solicitud de general (R) Iturriaga Neumann para dejar Punta Peuco y cumplir condena de 515 años en su casa

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

3.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

4.
“No hay nada que negociar”: Ossandón aborda exigencia de la UDI de marginar a Elizalde en discusión de multa por no votar

“No hay nada que negociar”: Ossandón aborda exigencia de la UDI de marginar a Elizalde en discusión de multa por no votar

5.
Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos
Chile

Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Kast aborda renuncia de Francisco Vidal a TVN: “Es el reconocimiento de la intervención electoral de este gobierno”

Corte de Santiago rechaza solicitud de general (R) Iturriaga Neumann para dejar Punta Peuco y cumplir condena de 515 años en su casa

Flexen se anota nuevo proyecto de almacenamiento en Biobío tras luz verde ambiental
Negocios

Flexen se anota nuevo proyecto de almacenamiento en Biobío tras luz verde ambiental

Gigante belga logra meta para declarar exitosa la OPA por Cementos Bío Bío

Derrota de Milei también castiga a la bolsa local y sufren las acciones con exposición a Argentina:

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump
Tendencias

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos

Eliminatorias europeas: selección de Italia salva el honor en los descuentos para imponerse a Israel
El Deportivo

Eliminatorias europeas: selección de Italia salva el honor en los descuentos para imponerse a Israel

“Vinieron a agredir a nuestra gente”: plantel de Independiente se lanza contra la U tras ser descalificados de la Sudamericana

La ANFP pone de ejemplo a Colo Colo para darle un portazo a la intención de la U en la Supercopa

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”
Cultura y entretención

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”

Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

Netflix anuncia el nuevo documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

El dramático final del padre fugitivo que secuestró a sus hijos durante cuatro años en un bosque de Nueva Zelanda
Mundo

El dramático final del padre fugitivo que secuestró a sus hijos durante cuatro años en un bosque de Nueva Zelanda

Primer ministro François Bayrou cae tras perder moción de confianza y se profundiza crisis política en Francia

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo
Paula

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”