Suspensión de causa judicial

SEÑOR DIRECTOR:

Tras información de prensa que advierte la posible suspensión condicional de una causa judicial tan vital para los derechos de la niñez, como lo es la indagatoria respecto de la posible responsabilidad penal de funcionarios del antiguo Cread de Playa Ancha, debo manifestar mi profunda conmoción.

Estos graves hechos incluyen desoladoras denuncias formuladas por niñas, niños y adolescentes que habrían sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras se encontraban bajo el cuidado de agentes del Estado, antecedentes que además fueron concluyentes para que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas determinara que Chile era responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de NNA.

Aunque la ley no me concede la atribución de exigir los criterios de persecución penal que son llevados adelante, sí me conmina a promover el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y a asesorar a organismos públicos en esta materia. Es por eso que manifiesto mi profunda preocupación ante el posible cierre de cualquier causa penal en la que se investiguen delitos tan graves contra NNA, sin que estos hayan sido debidamente acreditados por medio de la más diligente investigación posible, y que sus responsables reciban una sanción proporcional a los daños infligidos.

El sistema de justicia no puede evitar cumplir con su imperativo ético y legal de protección a la niñez.

Anuar Quesille Vera

Defensor de la Niñez