Tarcísio: ¿Lo hará o no lo hará?

Por Thomas Traumann, periodista y consultor independiente. Es autor de " O pior emprego do mundo” (El peor trabajo del mundo), un libro sobre los ministros de Finanzas brasileños. Artículo publicado originalmente en Americas Quarterly.

A principios de este mes, horas después de que el Congreso brasileño aprobara un proyecto de ley que duplicaría o triplicaría las condenas impuestas a miembros de bandas criminales, Tarcísio Gomes de Freitas publicó un breve video en Instagram en el que parecía mucho más que un simple gobernador del estado de Sao Paulo.

“Hoy, todos los ciudadanos respetuosos de la ley tienen motivos para celebrar”, dijo. Vestido con un polo negro y hablando con firmeza, parecía como si él mismo hubiera escrito el proyecto de ley, aunque en realidad fue redactado en su mayor parte por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “La seguridad pública está en el centro del debate nacional”, continuó. “Quien no lo entiende, no entiende el país”.

Fue el discurso de un candidato presidencial en un video de estilo presidencial, producto de las maniobras del Congreso a nivel presidencial, hablando sobre un tema que casi con seguridad será uno de los pilares de la carrera presidencial de Brasil en 2026. Entonces, ¿por qué Tarcísio de Freitas, el indiscutible favorito de los inversores brasileños y de Wall Street, insiste en que se presentará a la reelección como gobernador? ¿Le preocupa un duro duelo contra Lula, quien actualmente lidera las principales encuestas? ¿O cree que su nombre será vetado por los hijos de Jair Bolsonaro, en medio de la discordia y la confusión que ya reinaban en la derecha brasileña incluso antes de que el expresidente fuera detenido el sábado?

Para responder a estas preguntas, hay que entender un hecho fundamental: Tarcísio no es un político tradicional (aunque ahora, como la mayoría de los políticos brasileños, se le conoce principalmente por su nombre de pila). Ingeniero militar y excapitán del ejército, Tarcísio ocupó cargos importantes durante el gobierno de Dilma Rousseff, así como durante el de Michel Temer. De hecho, nunca había hablado con Bolsonaro hasta que el entonces presidente electo lo invitó a ser su ministro de Infraestructura, y nunca se había postulado a un cargo hasta que Bolsonaro lo nombró su candidato para la gobernación de Sao Paulo en 2022. Nacido en Río de Janeiro y criado en un hogar de bajos recursos a las afueras de Brasilia, Tarcísio solo había vivido en el estado de Sao Paulo durante su entrenamiento militar; sin embargo, el apoyo de Bolsonaro fue más que suficiente para su victoria.

Una persona dividida

Tarcísio también es claramente amorfo, incluso para los estándares de la política brasileña, fluida y basada en el consenso. En un momento, profesa su máxima lealtad a Bolsonaro; al siguiente, les indica a los directores ejecutivos y dueños de grandes empresas que no está cortado por la misma tijera autoritaria y antisistema que su exjefe. En septiembre, en un mitin a favor de Bolsonaro, llamó “tirano” a su amigo, el juez Alexandre de Moraes -quien condenó a Bolsonaro a más de 27 años de prisión-.

Jair Bolsonaro y Tarcísio de Freitas asisten a una misa en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Aparecida, en Sao Paulo, el 12 de octubre de 2022. Foto: Archivo Marcelo Chello

Semanas después, se reunió amistosamente con los mismos jueces que votaron a favor de la prisión del expresidente. Como gobernador, participó en una serie de eventos públicos junto a Lula, desafiando a Bolsonaro, y apoyó la propuesta de reforma tributaria del gobierno. Al mismo tiempo, fue él quien ideó (sin doble sentido) la maniobra de la oposición para secuestrar, renombrar y defender el proyecto de ley de seguridad pública de Lula, convirtiéndolo en uno de los probables temas estrella de la oposición para las elecciones de 2026.

Esa doble identidad es la mayor ventaja de Tarcísio, y potencialmente también su mayor desventaja.

Desde agosto, cuando el presidente estadounidense Donald Trump impuso un arancel del 50% a los productos brasileños bajo la premisa de que el juicio a Bolsonaro por intento de golpe de Estado era una “cacería de brujas”, la oposición brasileña se ha sumido en una crisis. En lugar de poner contra las cuerdas a la Corte Suprema, las sanciones aceleraron la condena de Bolsonaro, frenaron las manifestaciones a favor de Bolsonaro y acabaron con cualquier posibilidad de obtener una amnistía en el Congreso para él. Para colmo, el 20 de noviembre, Trump revocó la mayoría de las sanciones tras una reunión personal con Lula unas semanas antes.

Gobernador del estado brasileño con los mayores flujos comerciales con EE.UU., Tarcísio se vio envuelto en una crisis cruzada tanto por parte de los líderes empresariales afectados por las sanciones como por el tercer hijo de Bolsonaro, el congresista ausente Eduardo, quien lo acusó de no impulsar con suficiente ahínco la amnistía. En entrevistas, Eduardo Bolsonaro criticó duramente a Tarcísio, calificándolo de “el candidato del sistema, el chico que Moraes quiere… Es la oposición ficticia". ¿La elección de Tarcísio es una victoria de la derecha? No, no lo es.

Para septiembre, la combinación del momento de movilización política provocado por las sanciones de Trump, la consiguiente recuperación de la aprobación de Lula y el veto público de Eduardo Bolsonaro llevaron a Tarcísio a anunciar su retirada de la carrera presidencial.

Y entonces Lula, de 80 años y tres veces presidente, cometió un error.

Un momento que cambia el juego

El 28 de octubre, la policía estatal de Río de Janeiro llevó a cabo un operativo masivo contra el Comando Vermelho, una de las dos organizaciones narcotraficantes más poderosas de Brasil. Un total de 121 personas murieron, incluidos cuatro agentes, y otras 81 fueron arrestadas.

En Brasil, a diferencia de la mayor parte de América Latina, la seguridad pública es principalmente responsabilidad de los gobiernos estatales, no del gobierno federal. Fue el operativo policial más mortífero en la historia del país, y muy popular: una encuesta de Genial/Quaest mostró que dos tercios de la población general aprobaron la redada y no observaron ningún abuso. A pesar de las advertencias de sus asesores de medios sobre la sensibilidad pública al tema, Lula calificó la operación de “masacre” en entrevistas, una postura rechazada por el 57% de los votantes.

La decisión de Lula de criticar públicamente la operación forma parte de la incapacidad crónica de la izquierda latinoamericana para abordar la seguridad pública. La tesis central de la izquierda -que la violencia es un problema puramente socioeconómico y que los excesos y abusos policiales deben denunciarse- fracasa rotundamente en todo Brasil, especialmente entre quienes viven en zonas empobrecidas dominadas por estas facciones. La derecha lo comprendió hace mucho tiempo.

Decenas de cadáveres son llevados por vecinos a la Plaza São Lucas, en Penha, zona norte de Río de Janeiro, tras un operativo policial, el 28 de octubre de 2025. Foto: Agencia Brasil Tomaz Silva/Agência Brasil

Convencido por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, de que la indignación nacional por Río podría aprovecharse como una oportunidad para ampliar la autoridad del gobierno federal sobre la seguridad pública estatal, Lula presentó un proyecto de ley bien elaborado al Congreso a principios de este mes, que endurece las penas para los miembros de bandas criminales. Fue entonces cuando Tarcísio intervino: convenció a Hugo Motta, presidente de la Cámara de Diputados, para que nombrara al diputado Guilherme Derrite, excapitán de la policía de operaciones especiales de Sao Paulo -y exsecretario de seguridad pública de Tarcísio-, como relator del proyecto de ley de seguridad. Derrite mantuvo la estructura del proyecto de ley e introdujo algunos cambios, dándole a Tarcísio lo justo para promocionarlo en Instagram y otros medios como si fuera obra de la oposición.

También fue, probablemente, la señal más clara hasta la fecha de las verdaderas intenciones de Tarcísio para el próximo año.

Una decisión definitoria

La decisión, al final, no dependerá solo de Tarcísio. Sin el firme apoyo de Bolsonaro, el gobernador probablemente correría la misma suerte que los candidatos presidenciales brasileños de la llamada “tercera vía”, populares entre las élites empresariales, pero que apenas registran dos dígitos en las encuestas.

Pero esa decisión podría llegar antes de lo previsto. El encarcelamiento de Bolsonaro el sábado, tras usar un soldador en un aparente intento de quitarse la tobillera electrónica, probablemente obligará a la familia a actuar.

Donald Trump junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el 26 de octubre de 2025, en Kuala Lumpur, Malasia.

Incluso si los abogados de Bolsonaro logran que se le traslade a prisión domiciliaria por razones médicas próximamente, muchos líderes de derecha ven este episodio como un punto de inflexión. Bolsonaro se enfrenta al clásico dilema del prisionero. Puede ascender a uno de sus hijos -probablemente el senador Flávio Bolsonaro- y mantener intacta la marca y la base de la familia. O puede respaldar a un candidato que se sitúe a caballo entre la extrema derecha y el centro pragmático, aumentando las posibilidades de victoria de la derecha, pero también debilitando el control del poder de su familia.

Si Bolsonaro se decide por esta última opción, el “amorfo” Tarcísio parece ser la única figura capaz de construir una amplia coalición anti-Lula. No cabe duda de que ahora se está preparando para lograr precisamente eso.