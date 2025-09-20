SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Tarificación por congestión

Por 
Ricardo Hurtubia
 
Hugo Silva
CONGESTION-VEHICULAR-4_preview-2.jpg

La congestión vehicular es un problema presente en la gran mayoría de las ciudades y que va empeorando con el tiempo. Un estudio para Santiago (Rizzi y de la Maza, 2017) determinó que los costos en congestión por el uso del auto en la hora punta son de aproximadamente 400 pesos por kilómetro recorrido, lo que se traduce en un costo social total de aproximadamente 6.000 millones de pesos al día. Este costo lo experimentan todos los usuarios del sistema de transporte, incluso quienes no se mueven en auto.

La congestión es un ejemplo clásico de lo que en economía se conoce como externalidad negativa: un costo asociado a una actividad que se genera por quienes la desarrollan, pero que afecta a otros actores, y para la que no existen señales de mercado (ej. precios) que transfieran estos costos a quienes los generan. En otras palabras, el problema es que la actividad (en este caso moverse en auto) se percibe artificialmente barata. Por esta misma razón, aumentar la capacidad vial no es una medida que, por sí sola, disminuya la congestión en el mediano o largo plazo.

La tarificación vial es una política pública que permite enfrentar el problema y que se ha implementado en ciudades como Singapur, Estocolmo, Milán, Nueva York o Londres. En esta última, donde la medida existe desde 2003, actualmente se cobra un pase diario de £15 (unos 15 mil pesos) por ingresar al centro. La medida trajo una reducción de la congestión en 30%, de los accidentes en 35% y de la contaminación en 20%, además de ingresos que se reinvierten en mantener y mejorar el transporte público.

Si bien esta medida se ha propuesto numerosas veces para Santiago, enfrenta obvias dificultades políticas para implementarse, pero es técnicamente factible y evidentemente necesaria. Avanzar hacia ciudades sostenibles requiere pensar seriamente en cobrar los costos sociales a quienes los generan, lo que no solo corrige una falla de mercado o una injusticia, sino que además libera espacio para otros modos y para desarrollar las actividades que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida.

Por Hugo Silva, académico Escuela de Ingeniería & Instituto de Economía UC, y Ricardo Hurtubia, académico Escuela de Ingeniería & Escuela de Arquitectura UC. Investigador Principal, Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS).

Más sobre:SantiagoLT SábadoTarificaciónTarificación por congestiónCongestión vehicularRicardo HurtubiaHugo SilvaCEDEUSHora puntauso del autoCongestión

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

La alianza que unirá a Walmart y Farmacias Ahumada hasta 2038

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

Mauricio Varela: “Estamos probablemente en el último año de la crisis inmobiliaria”

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM

Multa y voto extranjero: el tortuoso recorrido de Lobos para darle un último acuerdo legislativo a Boric

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

4.
Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

5.
Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Everton por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Everton por la Premier League en TV y streaming

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM
Chile

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM

Multa y voto extranjero: el tortuoso recorrido de Lobos para darle un último acuerdo legislativo a Boric

La apuesta de Matthei para la recta final: sumar optimismo a su relato

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones
Negocios

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

La alianza que unirá a Walmart y Farmacias Ahumada hasta 2038

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”
Tendencias

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

Gianni Infantino solo asistirá a la final de la Copa del Mundo Sub 20
El Deportivo

Gianni Infantino solo asistirá a la final de la Copa del Mundo Sub 20

El doble desafío de los Cóndores en el trascendental choque ante Samoa

A una semana del debut de la Roja: cómo llegan los elegidos de Córdova al Mundial Sub 20

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance
Cultura y entretención

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

Alma Delia Murillo, escritora mexicana: “Creo que la literatura sí tiene la posibilidad de convocar emociones”

Black Rabbit: Hermandad caótica

Censura a Jimmy Kimmel pone en la mira la libertad de expresión bajo Trump
Mundo

Censura a Jimmy Kimmel pone en la mira la libertad de expresión bajo Trump

Radiografía al poder militar de Venezuela ante tensión con EE.UU.

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica