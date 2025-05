Todo hace agua

Es impresionante como en cuestión de unas pocas semanas todo lo que uno menos podría imaginarse nos sucede en este país. Y no es que me refiera a que el sur se anega. Eso está dentro de lo que uno puede esperar. Aludo a lo que Hamlet decía de Dinamarca que traducido a nuestra realidad actual sería como decir: “Algo huele a podrido”, a gas en las ocho manzanas a la redonda del centro de Santiago, en que evacuaron a todo el mundo el otro día, incluso La Moneda, pero sucede que no resultó ser gas y nadie atina a dar una explicación medianamente adecuada en espera de que se olvide el episodio. Por ahí va la cosa.

La última tanda fue el pinchazo al celular de Josefina Huneeus hablando con su mamá que recordó lo de Miguel Crispi con también su mamá, y eso que suele haber también una tía, hermana de la mamá. Es decir, todo muy endogámico y cuico, entre Lo Curro y Cachagua, y eso que es un gobierno disfrazado de ñuñoista, supuestamente del pueblo aunque sin corbatas a no ser por Winter Etcheberry. Paréntesis: Don Alfredo, su abuelo, eximio profesor y penalista —fui su alumno— se caracterizaba por usar unas muy chillonas, sin embargo, el nieto no puede ser más convencional, salvo lo del puño en alto. Tan extraño como también lo es que la psiquiatra reconocida de nuestro Excmo. se especialice en tratamientos Infantojuveniles y Parento-filiales (sic). A su vez, su exmarido se hiciera pasar por el psiquiatra auténtico (primera versión) junto con darse de íntimo amigo de nuestro Primer Mandatario para efectos inmensamente lucrativos, no precisamente a favor de la salud mental de nadie en particular en este país. Heterodoxa la terapia. Lo que puede quizás explicar por qué La Moneda huele a gas, y no hay fétido que se huela, lo digo por lo carepalo que son.

Descarado fue no explicar lo que llevabamos de desaciertos antes de las escuchas. Las danzas de los millones de Democracia Viva y ProCultura, las millones de vacunas inservibles de las que aún no se sabía, y los “errores” crónicos de la “mejor Director de Presupuestos” que ha tenido el país según Mario Marcel, él mismo habiendo ocupado ese cargo. Errores contables de millones de dólares en recortes de ingresos fiscales, déficits mayores de lo previsto, traspasos de varios billones de dólares desde Corfo para tapar necesidades sin fondos; por su parte, lo del subsecretario de Pesca echándole la culpa a privados (¿intencionalmente?), pero los 25 mil funcionarios públicos bajo reposo médico que sin embargo se pegan su escapada y viajan fuera del país para “sanarse” admitamos que es pintoresco. Supera cualquier récord anterior. Recuerda al Presidente y el tobogán en Punta Arenas, embutido sin poder salir. “Niegan infancias que todos llevamos dentro” fue la explicación ofrecida entonces. Ahora el chiste no produce ningún ja ja.

Por Alfredo Jocelyn-Holt, historiador