Un plan, una esperanza

Todo lo que ha pasado con la Selección es un reflejo de la crisis que está teniendo la ANFP. También pasa con los clubes. El fútbol chileno está en medio de una crisis económica, competitiva. Hasta tiene el desafío de solucionar los problemas de violencia en los estadios. Hay una serie de cosas que no funcionan, partidos que no se han jugado. Hay un desorden muy grande. Es un tema demasiado evidente. Hay una deuda tremenda por la televisión y otras cosas que afectan a las competencias a todo nivel. Así, es muy difícil .

Para mejorar esto hay que ordenar la casa. Que la ANFP funcione, que salga de los problemas que tiene es lo inicial. Después, hay que hacer un proyecto, buscar una persona que se haga cargo de una Dirección Técnica Nacional y mejorar desde el fútbol de menores hacia el plano competitivo. Pero es difícil, porque somos un medio demasiado resultadista.

La ANFP seguramente buscará un técnico que les dé resultados en la próxima Copa América, que es lo que puede mejorarle la imagen. Soy partidario de un trabajo de mediano plazo. Hay que buscar a los jugadores. No tengo los nombres ni las edades a la mano, pero se me ocurre que Osorio, Assadi o Pizarro pueden ser parte de ese trabajo. Hay gente en este plantel, en la Sub 20. Entonces, se debe trabajar con ellos sin la responsabilidad de que el resultado llegue de inmediato.

También se debe mejorar mucho en cadetes. El fútbol profesional tampoco está ajeno a esta realidad. Me gustaría que fuera Manuel Pellegrini quien asumiera ese rol. Es la persona más idónea para hacerse cargo de este tipo de cosas, no para dirigir a la Selección, porque eso está totalmente descartado de parte suya. No sé en qué pie estará. Todavía puede entregar mucho en Europa y quizás eso complique la idea. Si no es él, hay que buscar un técnico con mucha dedicación.

Hemos conversado anteriormente el tema. Le he planteado que se haga cargo de lo otro, de hacer un plan de desarrollo. Venir a dirigir, creo, no está en sus planes. No lo tiene pensado. Si no lo hizo con Arturo Salah, su amigo, al mando de la ANFP, menos lo hará ahora. Todos pensamos en él, pero para la competición no creo que esté disponible. Quizás lo otro lo entusiasme, pero es solo una suposición. O una esperanza.

Por Héctor Pinto, ex entrenador juvenil.