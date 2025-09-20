SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Violencia política en Estados Unidos

John PitneyPor 
John Pitney
El activista conservador Charlie Kirk saluda a los estudiantes antes de su charla en la Universidad de Utah, el 10 de septiembre. Foto: Archivo

El asesinato del activista político conservador Charlie Kirk es el último capítulo de la larga historia de violencia política en Estados Unidos. Cuatro de nuestros Presidentes han sido asesinados. Varios otros han escapado por poco de la muerte a manos de aspirantes a asesinos. En los años previos a nuestra Guerra Civil, los enfrentamientos entre los miembros del Congreso fueron frecuentes, y muchos de ellos entraron con pistolas al Capitolio.

Han surgido pocas pistas sobre los motivos del presunto asesino de Kirk. Los partidarios del Presidente Trump afirman que actuaba con base en una ideología izquierdista. Si tienen razón, no sería la primera vez que la izquierda política derrama sangre estadounidense. Durante la era de Vietnam, la oposición a la guerra a veces degeneró en bombardeos y disturbios. Más recientemente, un activista de izquierda disparó e hirió gravemente al congresista Steve Scalise, un destacado republicano conservador.

Sin embargo, Trump se excedió el domingo pasado al afirmar que “el problema está en la izquierda, no en la derecha”. De hecho, existe un problema significativo de violencia en la derecha política estadounidense. Durante el primer mandato de Trump, su propio Departamento de Seguridad Nacional informó que, entre los extremistas violentos domésticos, “los extremistas violentos por motivos raciales y étnicos, en concreto los extremistas supremacistas blancos, seguirán siendo la amenaza más persistente y letal en Estados Unidos”.

A principios de este año, un cristiano conservador presuntamente asesinó a un legislador estatal demócrata en Minnesota y disparó a varias personas más. Según informes, tenía una “lista negra” que incluía a más demócratas.

El acto de violencia política masiva más infame de los últimos años fue el ataque al Capitolio de Estados Unidos en 2021 por parte de una turba pro-Trump que intentaba anular la elección de Joe Biden. Al retomar la Presidencia cuatro años después, Trump indultó a 1.500 de los atacantes. Su aparente indiferencia ante los actos violentos de su propio bando debería preocupar a todos los estadounidenses.

Por John Pitney, Profesor de Política estadounidense Claremont McKenna College.

Más sobre:Charlie KirkLT SábadoEstados Unidosviolencia políticaDonald Trumpconservadorextrema derechaextrema izquierdaasesinatoJohn Pitney

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

Mauricio Varela: “Estamos probablemente en el último año de la crisis inmobiliaria”

La alianza que unirá a Walmart y Farmacias Ahumada hasta 2038

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

4.
Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

5.
Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Everton por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Everton por la Premier League en TV y streaming

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo
Chile

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM

Multa y voto extranjero: el tortuoso recorrido de Lobos para darle un último acuerdo legislativo a Boric

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones
Negocios

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

La alianza que unirá a Walmart y Farmacias Ahumada hasta 2038

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”
Tendencias

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

A una semana del debut de la Roja: cómo llegan los elegidos de Córdova al Mundial Sub 20
El Deportivo

A una semana del debut de la Roja: cómo llegan los elegidos de Córdova al Mundial Sub 20

Gianni Infantino solo asistirá a la final de la Copa del Mundo Sub 20

El doble desafío de los Cóndores en el trascendental choque ante Samoa

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance
Cultura y entretención

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

Brian Eno, sentido de urgencia

Pink Floyd vuelve sobre Wish you were here: 50 años de una obra maestra cruzada por fantasmas

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”
Mundo

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Censura a Jimmy Kimmel pone en la mira la libertad de expresión bajo Trump

Radiografía al poder militar de Venezuela ante tensión con EE.UU.

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica