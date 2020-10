SEÑOR DIRECTOR

En su editorial de ayer, se llama a Valparaíso “Zona de sacrificio”. Este término ha sido usado por territorios para señalar las acciones de despojo, degradación y extractivismo de la que son víctimas los ecosistemas y sus habitantes. El editorialista podrá jugar con las palabras. Pero las zonas de sacrificio las crean las empresas que impulsan malos proyectos. Punto.

Se pretende confundir con causas las consecuencias de un modelo de desigualdad que hoy tiene al país movilizado y de cara a un plebiscito constituyente, en medio de una pandemia global. También, ignora que comunidades locales han planteado que los buenos proyectos son los que no sacrifican el capital territorial, sino que lo ponen en valor. Qué mejor ejemplo el modelo de inversión inmobiliaria de torres de gran altura que saturaban la capacidad de carga de los barrios y los gentrificaban, que hemos ido transformando junto a la propia comunidad. O el mismo proyecto de mall, que fue declarado como ilegal por la C. Suprema, y que se convertirá en parque público gracias al acuerdo del gobierno, la EPV y el municipio.

Actualmente, empresas del rubro portuario están enfrentadas en tribunales. La EPV considera que la resolución del Consejo de Ministros afecta al Terminal 2. Quizás su medio quiera responsabilizar de eso al municipio, en lugar de comprender la debilidad estrategia portuaria de la zona. La crónica de la pobreza porteña es larga. Del cuantioso aporte estatal que se enviaría a partir del megaincendio del 2014, no alcanzó a llegar la mitad. y muchas familias aún no se recuperan. Al llegar esta administración, el déficit municipal heredado alcanzaba los 100 mil millones de pesos. De todo eso no se escuchó sin embargo a nadie hablar de sacrificios.

Jorge Sharp

Alcalde

Tania Madria

Secpla de Valparaíso