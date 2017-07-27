Ahí Poké
Paula 1231. Sábado 29 de julio de 2017.
Para 2 personas
300 g de atún fresco, en cubos de 1,5 x 1,5 cm
1 cebollín, en rodajas
1 cucharada de jugo de jengibre
2 cucharadas de salsa de soya
1 cucharadada de aceite de sésamo
1/2 limón sutíl, recién exprimido
Hojas verdes para decorar
Semillas de sésamo tostadas y ají en polvo para espolvorear
1. En un bol mezclar el atún, cebollín, jugo de jengibre, salsa de soya, aceite de sésamo y jugo de limón.
2. En platos individuales distribuir al centro el poké y decorar alrededor con las hojas verdes. Espolvorear encima sésamo y ají. Servir de inmediato.
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