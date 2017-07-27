Paula 1231. Sábado 29 de julio de 2017.

Para 2 personas

300 g de atún fresco, en cubos de 1,5 x 1,5 cm

1 cebollín, en rodajas

1 cucharada de jugo de jengibre

2 cucharadas de salsa de soya

1 cucharadada de aceite de sésamo

1/2 limón sutíl, recién exprimido

Hojas verdes para decorar

Semillas de sésamo tostadas y ají en polvo para espolvorear

1. En un bol mezclar el atún, cebollín, jugo de jengibre, salsa de soya, aceite de sésamo y jugo de limón.

2. En platos individuales distribuir al centro el poké y decorar alrededor con las hojas verdes. Espolvorear encima sésamo y ají. Servir de inmediato.