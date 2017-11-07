Andrés Rillón, la despedida

Paula.cl.

Imágenes y audios de archivo, de hasta hace 12 años atrás, del actor, comediante y director chileno Andrés Rillón darán sentido al guión y presentaciones de los 23 actores y humoristas nacionales que protagonizarán la obra El funeral de Andrés Rillón. Un homenaje organizado por su nieto, Sebastián Puga Rillón, que reunirá a este elenco que dará vida a un relato que cuenta su camino y legado.

El reparto está compuesto por las actrices, actores y humoristas Julio Jung, Coco Legrand, Felipe Izquierdo, Fernando Larraín, Gloria Benavides, Gloria Münchmeyer, Patricio Torres, Catalina Guerra, Fernando Alarcón, Eduardo Ravani, Marilú Cuevas, Álvaro Salas, Javiera Contador, María Elena Duvauchelle, Fabrizio Copano, Pablo Zúñiga, Sergio Freire, Rodrigo Salinas, Julio Jung Duvauchelle, Pablo Zamora, Kurt Carrera y Ramón Llao.

Andrés Rillón murió en enero de este año a los 87 años. Durante su carrera televisiva fue parte del elenco del mítico programa Jappening con ja y Mediomundo, donde se hizo famoso con su personaje Don Pío.

En exclusiva para Paula.cl las imágenes del ensayo general de este show, que tendrá una sola presentación este martes 7 de noviembre.

Coordenadas

Cuándo: martes 7 de noviembre, a las 21 hrs.

Dónde: Teatro Oriente (Av Pedro de Valdivia 99, Providencia)

Cuánto: desde $11.000 en www.puntoticket.com