BarPaula: El aperitivo

Paula.cl

(Para 1 persona)

4-5 hielos

90 ml de vermouth (idealmente casero)

80 ml de jugo de mix de cítricos (naranja, pomelo y limón sutil)

Soda

Lámina de manzana verde, naranja o pomelo deshidratado para decorar

1. En un vaso largo colocar los hielos, luego verter el vermouth, jugo de cítrico, revolver, rellenar el vaso con soda y revolver nuevamente. Decorar con la fruta deshidratada y servir de inmediato.