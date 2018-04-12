#BarPaula: El aperitivo
Un recorrido de Paula.cl con los autores de las mejores preparaciones de diferentes bares de Santiago.
Paula.cl
(Para 1 persona)
4-5 hielos
90 ml de vermouth (idealmente casero)
80 ml de jugo de mix de cítricos (naranja, pomelo y limón sutil)
Soda
Lámina de manzana verde, naranja o pomelo deshidratado para decorar
1. En un vaso largo colocar los hielos, luego verter el vermouth, jugo de cítrico, revolver, rellenar el vaso con soda y revolver nuevamente. Decorar con la fruta deshidratada y servir de inmediato.
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