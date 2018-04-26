BarPaula: Mentiloosa

Paula.cl

Para 1 persona

60 ml de vodka

60 g de pulpa de frambuesa

25 ml de jarabe de jengibre*

Pizca de sal

Hojas de menta (reservar 1 hoja para decorar)

14 cubos de hielos + 20 g de hielo, picado

45 ml de agua tónica

1 lámina de naranja deshidratada y 1 lámina de jengibre fresco para decorar

1. En una coctelera colocar el vodka, pulpa de frambuesa, jarabe de jengibre, sal y batir hasta mezclar. Agregar la menta, 6 cubos de hielos y volver a batir enérgicamente. Verter el agua tónica, revolver con 1 cuchara y colar a un vaso largo con el resto de cubos de hielo y hielo picado. Decorar con la hoja de menta, naranja deshidratada y jengibre fresco. Servir de inmediato.

* Jarabe de jengibre. En una licuadora colocar 300 g de jengibre en trozos, 1 kilo de azúcar y 700 ml de agua. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea y luego colar.