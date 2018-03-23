Cheesecake de papayas y frutillas con masa de galletas
Paula.cl
Para 12 personas
Para la masa:
230 g de galletas de vino, molidas
1/4 taza de mantequilla, derretida
1 huevo
Para el relleno:
3 paquetes (226 g c/u) de queso crema a temperatura ambiente 1 taza (200 g) de azúcar
4 huevos
1/2 taza de crema ácida
3 papayas en almíbar, estiladas y en cubos pequeños (reservar 4 cucharadas de almíbar)
1 taza de frutillas, en cubos pequeños
Para la cobertura:
1 papaya en tiras
10 frutillas, en rodajas a lo largo
Pasos:
1. Preparar la masa. Precalentar el horno a temperatura media-alta. En un bol colocar las galletas molidas, mantequilla y huevo. Mezclar bien hasta formar una masa. Cubrir un molde de 26 cm de diámetro x 6 cm de alto, de fondo removible, con la masa de galletas y presionar con los dedos. Hornear 6-8 minutos o hasta que esté firme. Retirar del horno y dejar entibiar sobre una rejilla.
2. Preparar el relleno. En un bol colocar el queso crema y batir con batidora eléctrica hasta que esté cremoso. Agregar, de a poco, el azúcar y seguir batiendo hasta que la mezcla esté suave. Añadir los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición. Incorporar la crema ácida y almíbar de las papayas reservado. Batir hasta mezclar.
3. Verter la mitad de la mezcla de queso crema en el molde reservado sobre la masa de galletas y colocar encima las papayas y frutillas. Cubrir con el resto de la mezcla de queso crema y hornear 1 hora o hasta que el relleno esté firme. Retirar del horno y dejar enfriar.
4. Preparar la cobertura. Decorar la superficie del cheesecake con las rodajas de frutilla y al centro colocar las papayas en tiras. Refrigerar hasta el momento de servir.
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