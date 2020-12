Cinco preguntas para hacerse antes de terminar una relación: ¿Cómo saber si llegó el momento?

“El cerebro trata de funcionar de una forma eficiente para gastar la menor cantidad de energía posible”, dice la psicóloga clínica Contanza Busse, haciendo referencia a que muchas veces, por temor, no nos atrevemos a dar el paso a terminar las relaciones. “Muchas veces preferimos lo que conocemos porque un cambio implica mayor gaste energético y nos cuesta convencernos”, agrega. Es que es común que las personas no nos percatemos o simplemente no queramos enfrentar la dura realidad de un quiebre. Además, este proceso nunca suele ser fácil. Por eso, hacernos las preguntas claves podrían ayudar a pensar y poner paños fríos a la situación. Estos son algunas que Constanza considera pertinente preguntarse.

1. ¿Estoy siendo validada?

Es importante captar las señales y fijarse en este tipo de detalles, ya sea si soy escuchada mientras estoy contando algo que considero importante o realmente soy tomada en cuenta.

2. ¿Recibo críticas o descalificaciones?

En una relación, las críticas o descalificaciones son más difíciles de ver, pero no imposible percatarse de ellas. Cuando esto ocurre, suele suceder por parte de la persona transgredida que se genere una sensación de sentir que no se es suficiente, lo cual termina afectando el autoestima o, incluso, genera pasar a ser dependientes del otro, al tratar de cumplir sus expectativas.

3. ¿Se transgreden algunos límites?

Todas tenemos establecidos ciertos límites que cuando son sobrepasados hacemos algo al respecto porque, cuando se cruzan, pasan a llevar lo que nos importa. En las relaciones también es importante marcarlos y debemos darnos cuenta cuando hayan sido excedidos.

4. ¿Confío en mi pareja?

La confianza es la esperanza que tiene una persona de que algo suceda o que espera de otra para que actúe como uno anhele. Es uno de los pilares fundamentales y esenciales dentro de una relación o de cualquier intento de vida común. Es por esto que resulta importante cuestionarse cuánto confianza hay en la otra persona y viceversa. ¿Hay confianza en que no mentirá? ¿Confianza en que estará para mí cuando lo necesite? ¿De que me será fiel si así lo lo acordamos? ¿De que cumplirá los acuerdos?

5. ¿El otro me acepta tal cual soy?

El respeto es otro elemento clave, ya que equivale a la consideración que tenemos del otro, ya sea de sus necesidades, intereses, valores u otros, y aceptarlos como tal. Y es este respeto el que protege nuestra dignidad, dándonos confianza y seguridad en nosotras mismas. Por esto es tan importante preguntarse qué tan aceptada soy, porque muchas veces ocurre que queremos cambiar a la pareja o nos quieren cambiar a nosotras.