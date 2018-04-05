Ciudad Vieja en Vitacura

Paula 1248. Sábado 7 de abril de 2018.

En la esquina de Vitacura con Gerónimo de Alderete, acaba de abrir la segunda sucursal de la clásica sanguchería de Bellavista. Emplazada en una casona patrimonial que restauraron complemente, el restorán cuenta con una gran barra, terraza para fumadores y al interior un sector habilitado para que los niños jueguen. A los clásicos de siempre como el Gran Pilón (hamburguesa con crema de queso azul, mermelada de cebolla y panceta ahumada), el chef José Luis Merino –Ciudadano, Mamboleta y La Percanta (que acaba de cerrar en La Dehesa)– creó tres nuevos. Ojo con la cerveza Tarahumara, una co-creación de Merino con Edgar de Litran, de De La Ostia, quienes hicieron un schop que solo se vende en sus respectivos locales ($ 2.100, la cañita).

Qué probar

1. Corderito beeergeeer: hamburguesa de cordero al romero, rellena de queso de cabra, sobre mix de camote frito y berenjenas. Con salsa dulce de menta en pan brioche ($ 7.300).

2. Pollo europeo: pollo al pesto de albahaca sobre ratatouille de verduras ($ 7.300).

3. Costillita bbq: carne deshilachada de cerdo, con pepinillos, aros de cebolla, coleslaw y salsa de rábano picante ($ 7.600, en la foto principal).

Dónde: Vitacura 7120.

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