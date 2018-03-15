#BarPaula: Frutos del desierto
Un recorrido de Paula.cl con los autores de las mejores preparaciones de diferentes bares de Santiago.
Paula.cl
Ingredientes (para 1 persona):
6-8 hielos
75 ml de pisco de 40°
1/4 papaya en almíbar, en tiras finas y 45 ml de su jugo
1/2 ají verde, en tiras finas y caramelizado
1 1/2 limón sutil, su jugo
60 ml de agua tónica
Hojas de menta y rodajas de limón deshidratadas para decorar
Preparación:
1. En un jarro colocar todos los ingredientes y mezclar. Verter a un vaso largo con hielo, rellenar con el agua tónica y decorar con las hojas de menta y rodajas de limón.
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