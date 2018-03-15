BarPaula: Frutos del desierto

Paula.cl

Ingredientes (para 1 persona):

6-8 hielos

75 ml de pisco de 40°

1/4 papaya en almíbar, en tiras finas y 45 ml de su jugo

1/2 ají verde, en tiras finas y caramelizado

1 1/2 limón sutil, su jugo

60 ml de agua tónica

Hojas de menta y rodajas de limón deshidratadas para decorar

Preparación:

1. En un jarro colocar todos los ingredientes y mezclar. Verter a un vaso largo con hielo, rellenar con el agua tónica y decorar con las hojas de menta y rodajas de limón.