Gyosas de camarones

Paula 1231. Sábado 29 de julio de 2017.

Para 6 unidades

3 cucharadas de aceite vegetal

150 g de camarones ecuatorianos crudos, pelados y picados

50 g de compota o mermelada de cebolla

20 g de cebollín en rodajas

1 cucharadita de jengibre rallado

1 cucharadita de aceite de sésamo

Sal y pimienta

6 unidades de masas para gyosas (se venden en tiendas orientales)

Clara de 1 huevo

Salsa de coral de camarón para decorar

1. En un sartén calentar 1 cucharada de aceite vegetal a fuego medio, agregar los camarones y saltear hasta que estén semicocidos. Transferir a un bol y añadir la compota de cebolla, cebollín, jengibre, aceite de sésamo; sazonar con sal y pimienta y mezclar. Reservar.

2. Colocar sobre la mano 1 masa y agregar al centro 1-2 cucharadas del relleno reservado, pincelar el borde de la masa con clara de huevo, doblar y presionar con los dedos para cerrar la mitad de la gyosa, luego en un costado hacer 3 pliegues y presionar para cerrar totalmente. Repetir el mismo procedimiento con el resto de masas y relleno.

3. En una olla con agua hirviendo sumergir las gyosas, cocinar 1-2 minutos y estilar. Luego en otro sartén calentar el resto de aceite vegetal, agregar las gyosas y cocinar por todos lados hasta dorar.

4. En una fuente extendida colocar las gyosas y decorar encima con la salsa de coral. Servir de inmediato.