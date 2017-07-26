Gyosas de camarones
Paula 1231. Sábado 29 de julio de 2017.
Para 6 unidades
3 cucharadas de aceite vegetal
150 g de camarones ecuatorianos crudos, pelados y picados
50 g de compota o mermelada de cebolla
20 g de cebollín en rodajas
1 cucharadita de jengibre rallado
1 cucharadita de aceite de sésamo
Sal y pimienta
6 unidades de masas para gyosas (se venden en tiendas orientales)
Clara de 1 huevo
Salsa de coral de camarón para decorar
1. En un sartén calentar 1 cucharada de aceite vegetal a fuego medio, agregar los camarones y saltear hasta que estén semicocidos. Transferir a un bol y añadir la compota de cebolla, cebollín, jengibre, aceite de sésamo; sazonar con sal y pimienta y mezclar. Reservar.
2. Colocar sobre la mano 1 masa y agregar al centro 1-2 cucharadas del relleno reservado, pincelar el borde de la masa con clara de huevo, doblar y presionar con los dedos para cerrar la mitad de la gyosa, luego en un costado hacer 3 pliegues y presionar para cerrar totalmente. Repetir el mismo procedimiento con el resto de masas y relleno.
3. En una olla con agua hirviendo sumergir las gyosas, cocinar 1-2 minutos y estilar. Luego en otro sartén calentar el resto de aceite vegetal, agregar las gyosas y cocinar por todos lados hasta dorar.
4. En una fuente extendida colocar las gyosas y decorar encima con la salsa de coral. Servir de inmediato.
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