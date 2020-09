Limpieza facial diaria: Qué es qué y para qué sirve cada cosa

Por muchas cremas y sueros que usemos para mantener la piel hidratada y saludable, si no realizamos una limpieza adecuada previamente no servirá de mucho. Pero cuando vamos a la góndola de productos de skincare nos encontramos con una serie de nombres e ingredientes que, si no sabemos qué es lo que buscamos, nos pueden confundir.

Existen distintos productos que cumplen con este propósito de limpiar, siendo el más utilizado por maquilladores el agua micelar. En junio de este año, un estudio de Birchbox (servicio de suscripción de cajas con productos de belleza con base en Nueva York) arrojó que el 89% de las mujeres lo usa para limpiar su rostro día a día, frente a un 45% que utiliza un gel limpiador.

Como su nombre lo dice, el agua micelar tiene micelas, que son moléculas que atraen la suciedad y el sebo, eliminándolos de la piel, pero a la vez tonificando e hidratando. Es perfecto para quitar maquillaje a prueba de agua de manera sencilla, sin frotar ni irritar, lo que se vuelve especialmente importante a la hora de quitar la máscara de pestañas.

A diferencia de otros productos desmaquillantes, el agua micelar no deja la piel reseca ni tirante. Al contrario; sustituye el limpiador de rostro e incluso se puede usar como reemplazo del tónico, pues también cumple con su propósito (devolver a la piel su pH post limpieza y preparar los poros para el resto de los productos que se van a utilizar).

Algunas aguas micelares se pueden sentir un poco aceitosas, por lo que si se tiene la piel grasa es fundamental buscar una alternativa específica para el caso o para pieles mixtas.

Los geles de limpieza, en cambio, son perfectos para usar cuando no nos hemos maquillado o para empezar el día. Son productos no jabonosos que eliminan células muertas y todo tipo de impurezas que haya en la superficie de la piel, preparándola para la rutina de cuidado. Son ideales para personas con pieles grasas o mixtas, por lo que suelen dejar una sensación tirante. Es importante usar tónico para rehidratar después de la limpieza con este tipo de productos.

Si bien no se recomienda usar el tónico para limpiar, sí es parte fundamental de la rutina de limpieza del rostro y se debería utilizar luego de cada gel, jabón o agua micelar (a no ser que especifique que también cumple esta función). Esto, debido a que logra devolver el pH natural a la piel, la cual se había visto alterado por los productos de limpieza y el agua de la llave que seguramente se utilizó.

Aún así, de los pasos de la rutina de limpieza es el menos común. Un estudio publicado en 2017 en Reino Unido demostró que el 48% de las mujeres no usa este producto, lo que podría estar relacionado con la popularidad de las aguas micelares que ayudan a suplir su función.

Existen tónicos de distinto tipo y para cada tipo de piel, ya sea grasa, mixta, seca o sensible. Por ejemplo, para las pieles que tienden a irritarse, hay alternativas que tienen como ingrediente el agua de rosas, que funciona de manera refrescante y calmante. Lo importante es evitar el alcohol, que puede irritar, inflamar e incluso manchar la piel.