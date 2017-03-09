Macramé: Anudar y repetir
Tan terapéutico como meditar. Tan placentero como comer. Así describe la ciencia lo que sucede en el cerebro cuando entramos en el trabajo repetitivo de alguna manualidad. Si a eso le sumamos la alegría que provoca aprender algo nuevo y ver el resultado en un objeto, la recompensa es triple. Acá, unos colgantes para plantas y una cortina de Macramé para comprobarlo.
Paula 1221. Sábado 11 de marzo de 2017.
Nudo plano decorativo
Nudo plano
Para hacer un nudo espiral, debes hacer medio nudo plano y continuar haciendo todos los nudos hacia el mismo lado, de manera que el cordón se empiece a enrollar solo.
Nudo de ligadura
Nudo náutico
Nudo corona (crown knot)
El cordón tripolino es un material sintético que resiste el peso de un macetero sin deformarse. Se puede encontrar este cordón en varios colores en tiendas Revesderecho.
Colgante para plantas
Materiales
-300 g de cordón tripolino
-Tijeras
1. Cortar 8 cordones de 5 metros cada uno.
2. Extender sobre una mesa y calcular la mitad, tomar una hebra de cada lado y comenzar con nudos planos por 10 veces.
3. Una vez terminados doblar y amarrar.
4. Hacer 4 grupos de 4 hebras cada uno y empezar a trabajar por separado con el nudo elegido.
Cortina de macramé (50 cm de ancho)
Materiales
-500 g de cordón tripolino
-1 barra de madera de 60 cm
-Tijeras
1. Cortar 18 cordones de 7 metros cada uno.
2. Montar los cordones en la barra con un nudo sencillo.
3. Comenzar con nudo plano por dos veces, terminada la corrida, intercalar el nudo plano decorativo hasta terminar la corrida siguiente.
4. Para terminar recoger 4 hebras y enrollar un cordón sobre ella para hacer una ligadura.
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