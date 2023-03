Mitos sobre el Virus del Papiloma Humano

En Chile cada día mueren cerca de dos mujeres a causa del Cáncer Cérvico Uterino, una enfermedad que es prevenible casi en la totalidad de los casos si se detecta a tiempo la presencia del Virus del Papiloma Humano (VPH), el cual es responsable del 99% de los casos de pacientes con esta afección.

Surge entonces la pregunta: Si es un cáncer prevenible ¿por qué el número de muertes es tan alto? Según los expertos, las razones son varias: una tiene que ver con que, ya sea por el día a día, el trabajo, la pareja, los hijos o la familia, las mujeres tienden a posponerse. Están acostumbradas a que su salud no sea prioridad y por tanto posponen sus controles médicos, especialmente los de naturaleza preventiva. El resultado de eso es predecible; la enfermedad se descubre en etapas avanzadas, cuando no siempre se puede curar.

Pero además de esto, hay otra razón: y es que aún existen altos niveles de vergüenza y desconocimiento asociados con el VPH, que se transmite por vía sexual y afecta al 80% de la población. Así lo reveló una encuesta de percepción realizada en Reino Unido y que dio cuenta de que, a pesar de ser la infección de transmisión sexual más común que existe, las mujeres no se realizan los exámenes de diagnóstico debido al estigma que hay en torno a la enfermedad y al virus que la causa. De hecho, el sondeo en el que participaron dos mil mujeres, encontró que la mitad de ellas se sentían avergonzadas y perdían interés en el sexo por haber contraído el virus. Las respuestas también determinaron que el 35% de las encuestadas respondió que no tenía la menor idea sobre el VPH, mientras que cerca del 60% señaló que pensaba que era equivalente a tener cáncer.

“Cuando recibí una carta con los resultados que diagnosticaron que tenía el VPH, no sabía qué era. Entonces lo busqué en internet y descubrí que era una enfermedad de transmisión sexual, por eso pensé de inmediato que mi pareja me había engañado”, dijo una de las entrevistadas, Laura Flaherty, de 31 años. “No sabía nada del asunto. Me sentí sucia. Me demoré en comprender que el virus puede estar inactivo durante mucho tiempo y que es bastante común. Nadie cercano a mí lo sabía”, agregó Flaherty, quien fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en 2016.

En Chile la realidad no es distinta. Así lo explica la ginecóloga oncóloga de la Clínica San José de Arica y miembro de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (Sochog) María Jesús Acuña. “El cáncer de mama tiene más alta frecuencia; 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama, pero hay mucha prevención, está socializado, las mujeres saben sobre la mamografía, existe el mes de prevención del cáncer de mama. Pero en el cáncer cervicouerino, esto no existe debido a que es un cáncer que está relacionado a una infección que se adquiere a través de actividad sexual, y por lo tanto es un cáncer que nos obliga a hablar de sexo y de educación sexual en un país como el nuestro donde el sexo sigue siendo un tabú”, dice. Y agrega: “Tiene el estigma de la vergüenza. Cuando una mujer dice “tuve un cáncer de mama” la gente piensa qué mala suerte, es algo que toca, como parte de la genética. Pero cuando una mujer dice “tuve un cáncer de cuello del útero”, está el estigma de la promiscuidad, las personas creen que se lo contagia por tener muchas parejas sexuales o también por “ser cornuda””.

Frente al gran desconocimiento, se hace urgente la necesidad de divulgar información clara sobre el virus del papiloma humano pues el conocimiento salva vidas. Aquí desmitificamos algunas creencias:

“El VPH solo se transmite sexualmente”

El VPH es un virus de transmisión sexual. “Las personas a veces suelen confundir y creer que solo se transmite a través de la penetración y eso no es así porque se transmite a través de las mucosas, por eso basta el contacto en la zona genital para que el virus se contagie”, explica la doctora María Jesús Acuña.

“El VPH es una señal de promiscuidad”

El 80% de los seres humanos va a contraer el virus en algún momento de su vida. Es muy fácil de contraer y de transmitir y puedes contagiarte desde la primera vez que tienes cualquier tipo de contacto sexual. “Así que por ningún motivo es señal de promiscuidad y ese es un estigma que hay que eliminar. Puedes tener sólo una pareja sexual en la vida y contagiarte. Si el 80% de la población sexualmente activa ha estado en contacto con el virus, nos puede tocar a cualquiera; cualquiera de nosotras está en riesgo, sin ser una promiscua”, agrega la especialista.

“El VPH significa que tengo cáncer”

No. Muchas personas viven con el VPH y no tienen cáncer. “Las personas adquieren la infección por el VPH super jóvenes. Los estudios dicen que es dentro del primer año posterior al inicio de la actividad sexual, pero son muy pocas las personas que van a tener un tumor porque en la mayoría, el sistema inmune es capaz de eliminar el virus, de hecho el 80% de la población sexualmente activa ha tenido contacto con el VPH y no más del 10% de esas personas tienen lesiones pre invasoras”.

“Si tienes el VPH lo sabrás sola”

No tienes cómo saberlo. De hecho, la mayoría ni se entera. Y esa es la razón por la cual es tan importante la prevención, dice la ginecóloga. “Lamentablemente el cáncer cervicouterino o del cuello del útero es super silencioso y es asintomático hasta sus etapas más tardías, entonces, a diferencia de otros cánceres, como el de útero propiamente tal, donde el endometrio sangra, el cáncer de cuello del útero es muy silencioso y tarda muchos años en desarrollarse. Por eso hay que hacer exámenes porque puedes vivir con el virus y no enterarte, como puedes vivir con el virus y tener distintas enfermedades desde las verrugas genitales hasta cáncer”.