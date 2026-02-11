SUSCRÍBETE POR $1100
    Bombones de tahini y dátiles

    Ricos y saludables, estos bombones son perfectos para un antojo, para regalar o compartir.

    Por 
    Paula Cocina

    Receta para 20 porciones aproximadamente.

    Ingredientes

    Para el relleno:

    ½ taza de tahini.

    ½ taza de dátiles hidratados.

    Extracto de vainilla a gusto.

    Sal de mar a gusto.

    ½ taza de chocolate amargo en trozos.

    ½ taza de crema de coco.

    ¼ taza de aceite de coco.

    Para la cobertura:

    ¼ taza de cacao crudo en polvo.

    ¼ taza de aceite de coco.

    3 cucharadas colmadas de agave o miel.

    Preparación:

    1. Derretir el chocolate, cortado en trozos, a baño maría junto con el aceite de coco y la crema de coco. Mezclar bien.

    2. Traspasar esta mezcla junto con el resto de los ingredientes a una licuadora o procesadora e incorporar bien.

    3. Distribuir esta mezcla en moldes de silicona pequeños y llevar al freezer. Si no se tiene moldes, se puede congelar la mezcla en una budinera y luego cortar en cuadrados pequeños.

    4. Preparar la cobertura, mezclar el aceite de coco, el cacao y el agave a baño maría. Una vez que los bombones estén firmes, bañar en la mezcla, espolvorear con cristales de sal y congelar nuevamente.

