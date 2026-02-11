Bombones de tahini y dátiles
Ricos y saludables, estos bombones son perfectos para un antojo, para regalar o compartir.
Receta para 20 porciones aproximadamente.
Ingredientes
Para el relleno:
½ taza de tahini.
½ taza de dátiles hidratados.
Extracto de vainilla a gusto.
Sal de mar a gusto.
½ taza de chocolate amargo en trozos.
½ taza de crema de coco.
¼ taza de aceite de coco.
Para la cobertura:
¼ taza de cacao crudo en polvo.
¼ taza de aceite de coco.
3 cucharadas colmadas de agave o miel.
Preparación:
1. Derretir el chocolate, cortado en trozos, a baño maría junto con el aceite de coco y la crema de coco. Mezclar bien.
2. Traspasar esta mezcla junto con el resto de los ingredientes a una licuadora o procesadora e incorporar bien.
3. Distribuir esta mezcla en moldes de silicona pequeños y llevar al freezer. Si no se tiene moldes, se puede congelar la mezcla en una budinera y luego cortar en cuadrados pequeños.
4. Preparar la cobertura, mezclar el aceite de coco, el cacao y el agave a baño maría. Una vez que los bombones estén firmes, bañar en la mezcla, espolvorear con cristales de sal y congelar nuevamente.
