Bombones de tahini y dátiles

Receta para 20 porciones aproximadamente.

Ingredientes

Para el relleno:

½ taza de tahini.

½ taza de dátiles hidratados.

Extracto de vainilla a gusto.

Sal de mar a gusto.

½ taza de chocolate amargo en trozos.

½ taza de crema de coco.

¼ taza de aceite de coco.

Para la cobertura:

¼ taza de cacao crudo en polvo.

¼ taza de aceite de coco.

3 cucharadas colmadas de agave o miel.

Preparación:

1. Derretir el chocolate, cortado en trozos, a baño maría junto con el aceite de coco y la crema de coco. Mezclar bien.

2. Traspasar esta mezcla junto con el resto de los ingredientes a una licuadora o procesadora e incorporar bien.

3. Distribuir esta mezcla en moldes de silicona pequeños y llevar al freezer. Si no se tiene moldes, se puede congelar la mezcla en una budinera y luego cortar en cuadrados pequeños.

4. Preparar la cobertura, mezclar el aceite de coco, el cacao y el agave a baño maría. Una vez que los bombones estén firmes, bañar en la mezcla, espolvorear con cristales de sal y congelar nuevamente.