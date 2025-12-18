Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

“¡Llegaron las cartas!” fue el grito que Paulina Vergara, directora de Letras Públicas, escuchó apenas llegó al Centro Penitenciario Femenino de Valparaíso. Las mujeres la estaban esperando, y no solo por lo que significa recibir algo desde el exterior, sino que muchas de esas cartas traían mensajes de sus familiares y seres más queridos.

Durante seis meses se desarrolló el proyecto Cartas Valparaíso, en el cual se les daba la oportunidad a mujeres privadas de libertad para que escribieran misivas tanto a su círculo afectivo, como a personas desconocidas en libertad, con el fin de entablar amistades. El proyecto se basa en la escritura epistolar como herramienta de expresión y vínculo. A través de cartas, las participantes construyen relatos personales que permiten romper estigmas, visibilizar realidades habitualmente relegadas y generar nuevas formas de encuentro entre el adentro y el afuera.

Las cartas como símbolo de libertad

“(...) siento que esto del lápiz y papel a la antigua es más emocionante, toma su tiempo, porque me meto a las redes y chateo, hablo o me veo por una videollamada y por cartas es más un enigma conocerse así paso a paso y por las redes creo que el destino no nos hubiese puesto en el camino, así por cartas de lápiz y papel es como nos teníamos que conocer...”. (Extracto de una carta escrita por Priscilla, interna del Centro Penitenciario Femenino de Valparaíso).

Si bien es una realidad que muchas internas poseen celulares dentro de los recintos penitenciarios, Paulina Vergara explica que el ejercicio de escribir cartas responde a necesidades completamente distintas. “La carta es un medio de expresión y de creación. El teléfono celular puede mitigar de manera más rápida las ausencias, pero es poco lo que se puede decir, pensar o reflexionar, responde a una urgencia temporal. Es la intimidad lo que prevalece en la carta”, señala.

A medida que el proyecto se iba desarrollando, se dejó entrever que, a través de la correspondencia las personas se iban acercando y estrechando sus vínculos, pues esta instancia “comunica el adentro con el afuera, cruza la reja. Entonces, las cartas van avanzando hacia una construcción de libertad que requiere una introspección”, dice Paulina.

Por otro lado, proyectos como este dan espacio a derribar estigmas relacionados con la privación de libertad. “Más allá de la delincuente aparece la madre, la hermana, la amiga, la persona con una historia que la mayoría de las veces no ha sido fácil, sino todo lo contrario”, señala Paulina, pues la intimidad de una carta da espacio para compartir detalles personales, lo que permite ahondar en la complejidad de cada participante.

Reinserción a través de la escritura

El proyecto Cartas Valparaíso busca ir más allá de los simbolismos y transformarse en una real herramienta de reinserción para las internas. La directora de Letras Públicas plantea que “el arte y la cultura abren puertas, invitan a la reflexión, a la opinión, al pensamiento, a imaginarse escenarios distintos”, por lo que instancias como estas permiten que sus participantes avancen en un manejo oral y escrito del lenguaje que, a la larga, marcará una diferencia al momento de reinsertarse laboralmente.

En ese sentido, Paulina plantea que el aprendizaje adquirido en el ejercicio de redactar cartas servirá para “buscar oportunidades distintas a las que han tenido hasta el momento”, de manera que estas mujeres sientan que “también tienen ese derecho de pertenecer de otra manera a Chile”.

Sentir contacto con el exterior y establecer vínculos con personas desconocidas se transformó en un anhelo constante de todas las mujeres que participaron en esta iniciativa. Así, no solo reforzaron sus habilidades de escritura, sino también sus habilidades sociales.

“(...) anhelaba mucho una respuesta ya que la verdad no tengo mucha gente a quien poderle escribir, y me parece sumamente más interesante cartearme con alguien que no conozco”. (Extracto de una carta escrita por Catalina, interna del Centro Penitenciario Femenino de Valparaíso).

La culminación del proyecto en La Furia del Libro

Durante la feria, Letras Públicas realizará dos actividades abiertas al público que buscan compartir la experiencia de la escritura de cartas en contextos de encierro y reflexionar sobre su impacto transformador. La primera, “Se escriben cartas”, será un taller y servicio de escritura en el que las y los asistentes podrán redactar sus propias misivas, solicitar asesoría o encargar la creación de una carta. La actividad se realizará el jueves 18 de diciembre, entre las 17:00 y las 18:00 horas en la sala C2 del GAM y estará guiada por Joaquín Fuentes, Gricelda Lavín, Felipe Benavides y Javiera Fernández, quienes conocen de primera fuente el valor de la correspondencia, ya que durante sus propios procesos de condena mantuvieron vínculos con el exterior a través de cartas.

Ese mismo día, entre las 18:00 y las 19:00 horas en la sala C1, se llevará a cabo el lanzamiento del fanzine “Proyecto Cartas: historia de un taller”, acompañado de un conversatorio sobre la escritura, lectura y circulación de cartas entre personas prisioneras y en libertad. La publicación reúne cartas escritas por mujeres privadas de libertad, ilustraciones, una crónica del proceso y orientaciones para escribir cartas, todo elaborado en el marco del taller. El fanzine será entregado de manera gratuita a quienes asistan, y el conversatorio contará con la participación de Paulina Vergara, Miranda Aspee, Alejandra Michelson y Gricelda Lavín.

“Espero que avancemos hacia la inclusión de estas historias porque estamos muy al debe. Estas historias están y se escriben, pero se pierden en los allanamientos, en los movimientos que hay dentro de una cárcel. Entonces, estas historias terminan en el basurero, perdidas”, dice Paulina.

En esta instancia, además de mostrar el trabajo hecho con las internas del Centro Penitenciario de Valparaíso, la organización invita a quienes asistan a realizar un aporte a la campaña solidaria para mujeres privadas de libertad, llevando artículos de higiene personal y útiles de aseo, recordando que la dignidad, como la palabra, también debe circular sin restricciones.