Cuando un diagnóstico cambia la vida, tener un seguro puede cambiar el final

Cuando Magdalena Urzúa, fundadora de @vivirparacontarr, recibió el diagnóstico de cáncer de mama, lo primero que sintió fue vértigo. “Sabía que iba a necesitar mucha fuerza”, recuerda. En medio de esa confusión, el doctor le hizo una pregunta que no esperaba: ¿Tienes seguro? Al responder que sí, la reacción fue inmediata: “Ok, eso nos pone en el mejor escenario”.

“Sentí tranquilidad y alegría, incluso sabiendo que tenía cáncer”, dice. “Contar con el seguro me dio la certeza de que podría acceder a los tratamientos, la mayoría de alto costo. Fue como si, dentro de todo el caos, alguien me hubiera dicho: vas a poder enfrentarlo”.

Porque hay que ser realistas: en Chile, muchos de los tratamientos oncológicos implican costos elevados que no siempre están plenamente cubiertos. Gastos que, si una mujer no cuenta con cobertura, suelen recaer directamente sobre ella o su familia, que muchas veces deben financiar tratamientos a través de bingos o rifas, sumando una carga económica y emocional a la ya difícil experiencia de la enfermedad.

En el caso de Magdalena, cuando activó los beneficios de su póliza, le asignaron a una persona que la acompañaría durante todo el proceso. “En mi caso mi seguro era con MetLife, donde quien me atendió y acompañó fue Roxana Burgos, una mujer maravillosa. Me llamaba regularmente, ordenaba las cuentas, resolvía cada duda. Los pagos fueron rápidos, y eso te da una calma enorme, porque las cuentas son altísimas”, explica.

Esa red invisible, hecha de llamadas, gestiones y contención práctica, marcó la diferencia. “Me pude recuperar en paz. Estamos hablando de millones de pesos en cada tratamiento, en cada sesión de quimioterapia, en cada hospitalización. Creo que hay dos tipos de pacientes: los que no tienen seguro y viven con una angustia constante que no ayuda a sanar, y los que podemos darnos el lujo de enfermarnos en paz. El seguro no discrimina: cubre tanto a personas del sistema público como del privado”, dice.

Hoy, mirando hacia atrás, tiene claro su consejo para otras mujeres: “Primero, tomen un seguro. Es tremendamente caro no tenerlo, y atravesar un cáncer con tranquilidad no tiene precio. Formen su círculo de hierro, no vivan esta enfermedad solas. Apóyense en sus cercanos, busquen una razón para vivir tan potente que las sostenga en los peores momentos. En mi caso fueron mis hijos. Y tengan paciencia: es un camino difícil, pero lleno de pequeños milagros”.

Su consejo es fundamental, porque cuando una mujer se enferma de cáncer de mama, la red de apoyo es clave en el resultado de sus tratamientos. Pero esa red no se limita al entorno íntimo: debe ser una red extendida, donde toda la sociedad tenga un rol activo. El Estado, a través de sus políticas públicas; las comunidades, creando espacios de contención; y el mundo corporativo, especialmente las empresas vinculadas a salud, tienen el deber de ser parte de esa red que acompaña. Porque el cáncer de mama nunca debiera vivirse sola.

