    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    El Festival Internacional Teatro a Mil celebra su edición número 33 con una programación diversa que cruza distintos formatos y miradas de las artes escénicas. En Paula, destacamos cuatro obras teatrales que ponen en el centro las experiencias, conflictos y vivencias de mujeres, abordando sus problemáticas desde perspectivas sensibles, críticas y profundamente actuales.

    Por 
    Equipo Paula
    Fotografía por Paulina Carrasco y Agenciarrr.

    El Festival Internacional Teatro a Mil presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP, volvió este enero de 2026 con una programación que celebra la escena local e internacional bajo el lema “Sí importa”, reuniendo propuestas escénicas que invitan a reflexionar desde distintos lenguajes artísticos.

    La cita tendrá espacio desde el 3 hasta el 25 de enero con más de un centenar de espectáculos de sala y de calle. A continuación te recomendamos cuatro obras del ciclo que tienen a la mujer como centro de su temática.

    __

    1. Loca / Triste

    Fotografía por Javier Espinoza.

    El clásico de Juan Radrigán llega con una adaptación en donde el “loco” es reinterpretado desde una vereda femenina. De esta forma, la historia ya no muestra el duelo de un alcohólico y una prostituta, sino a dos mujeres enfrentadas al abandono.

    Adaptada por Leyla Selman y dirigida por Rodrigo Pérez, este montaje se instala como un espejo de las vidas marginadas y de las heridas abiertas que se esconden detrás de la exclusión social.

    *7 y 8 de enero, 21:00 hrs. en Teatro La Memoria, Providencia.

    __

    2. La Invivible

    Fotografía por Matías Pentos

    Producida por Compañía La Novela y dirigida por Franco Oviedo, La Invivible propone un retrato escénico desde un imaginario retrofuturista. La obra cruza referencias como Robotina, Ameca y la Mujer Biónica, junto con la voz de Sylvia Plath, para explorar cómo las expectativas sociales demandan a los cuerpos feminizados ser productivos, versátiles y casi inhumanos.

    A través de un lenguaje físico, coreográfico y lleno de simbolismos, este solo escénico desafía las fronteras entre lo orgánico y lo maquínico, lo doméstico y lo digital, generando una experiencia inquietante y poética.

    *22 de enero, 16:00 y 19:00 hrs. en el Parque Cultural de Valparaíso.

    __

    3. Flora y Flora

    Fotografía por Paulina Carrasco y Agenciarrr.

    Dirigida por Javiera Mendoza y con las actuaciones de Catalina Saavedra (La Nana, 2009) y Belén Herrera (Ramona, 2017), “Flora y Flora” pone sobre las tablas el dilema de aquellos secretos familiares que son guardados sepulcralmente de generación en generación, hasta que alguien se propone descubrirlos.

    Descrita como intima, conmovedora y poderosa, la puesta escénica nos presenta a Flora, una nieta que busca comunicarse con su difunta abuela con la ayuda de la vidente médium, Corina, quién la llevará por un recorrido que le dará las respuestas que busca.

    La obra es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2024, presentada por Teatro Mala Hierba con Isidora Stevenson en la dramaturgia.

    * Desde 13 al 16 de enero, 21:00 hrs en Teatro La Memoria (Bellavista 0503, Providencia).

    __

    4. Vivir juntas

    Fotografía por María Luna.

    Bajo la dirección de Carla Romero y con un elenco conformado por Paula Luchsinger (El Conde), Verónica Medel (Mala Junta) y Marcela Millie (La mujer de la esclavina), “Vivir Juntas” relata como las relaciones de cuidado entre seres humanos pueden ser un acto político revolucionario.

    Es entre la revuelta social y la pandemia que Ximena, una ex guerrillera del FPMR y Piola, una activista, deciden acompañar en medio de un diagnóstico de cáncer terminal a Kelly, condenada por narcotráfico y compañera de ambas en el presidio.

    Presentado por Compañía MalaMadre, al término de la función se contará con un espacio de conversación con la participación del elenco.

    * A partir de 15 al 17 de enero, 19:00 hrs en Teatro UC (Jorge Washington 26, 7790827 Ñuñoa).

    __

    Revisa la programación completa de Teatro a Mil aquí.

    Trump y Petro mantienen distendida conversación telefónica tras fuertes amenazas y respuestas

    Activan alerta temprana preventiva ante pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

    Un smartphone plegable con tres pantallas: así es el nuevo Galaxy Z TriFold de Samsung

    Encuentran a conductor de camión que fue víctima de robo con intimidación y retención en Pudahuel

    Trump retira a EE.UU. de más de 60 organizaciones internacionales

    Demre culpa a la indefinición en el Congreso por erróneo mensaje de incumplimiento de requisito para postular a pedagogías

