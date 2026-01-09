SUSCRÍBETE POR $1100
    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    Luces suaves, sonidos que envuelven y texturas que invitan a explorar. Así es Flow, una instalación teatral inmersiva para bebés, que llega a Santiago este fin de semana como parte del Festival Teatro a Mil. En conversación con Paula, su directora Verónica Pallini explica el sentido de enfocar el teatro en la primera infancia.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma

    La obra creada por la compañía catalana L’autèntica está dirigida por Verónica Pallini, actriz, directora y doctora en Antropología Social. Argentina de origen y radicada en Barcelona, Pallini ha construido una trayectoria donde el teatro dialoga con la investigación académica y se cruza con temas poco transitados en escena, como la primera infancia y las masculinidades.

    “Siempre usé la antropología para pensar el teatro”, dice. Desde ahí nace su interés por crear experiencias escénicas que transformen a los espectadores en protagonistas. Así, en 2020 se adentra como creadora y directora de varias piezas teatrales enfocadas en generar espacios inmersivos para bebés. Flow nace de esta inquietud y se convierte en la cuarta instalación dirigida por Verónica.

    Volver al agua

    A través de distintos materiales y estímulos, Flow se presenta como un recorrido por el ciclo del agua. La propuesta invita a los niños y niñas de entre 0 y 36 meses, a sumergirse en un espacio que remite al vientre materno. La idea es que la experiencia se sienta “como un útero, la idea de un latido, de estar en la pancita de la mamá”, explica la directora. No hay relato lineal, sino libertad de movimiento y tiempo para descubrir.

    Cada función permite el ingreso de un solo cuidador por bebé, una decisión que responde tanto a lo logístico como a lo pedagógico. Para Pallini es importante que los padres “estén tranquilos y le den espacio al bebé a descubrir. Que no estén guiando ellos la experiencia”. Flow busca que el bebé sea el único protagonista a través de un recorrido lúdico, imaginario y en libertad, donde tenga posibilidades de experimentar y fluir.

    Teatro para quienes aún no hablan

    Hacer teatro para quienes aún no hablan es, para Pallini, un desafío y una convicción. La directora destaca que esta disciplina “nos abre otra manera de estar en el mundo, desde lo social, desde lo personal, desde lo creativo y expresivo”.

    Las diversas piezas dirigidas y estrenadas por Pallini son el resultado de un proceso largo y minucioso. Antes de llegar a sala, las obras son probadas una y otra vez con bebés reales: hijos de amigos, conocidos, familias cercanas. Verónica observa, ajusta, vuelve a intentar. “Lleva mucho tiempo hasta que digo: esta obra se estrena”, confiesa. A diferencia de otros montajes, trabajar con bebés implica una investigación profunda y constante. “Lo que tienen estas piezas es un enfoque muy destinado al desarrollo psicológico evolutivo, pero también a una búsqueda estética que sea realmente innovadora. Y esta conjunción hace que estas piezas sean únicas”, señala.

    Además, la instancia de encuentro que se genera entre ellos y sus cuidadores, “es muy transformadora”, dice, ya que el espacio “posibilita un momento donde pueden interactuar con los bebés desde otro lugar”.

    Trabajar en pos de la primera infancia es el motor que impulsa su creación. Para ella, poder ofrecer estas experiencias en una etapa vital en la que los bebés están desarrollándose y formando sus estructuras neuronales “es alucinante”. Su convicción y vocación se sostienen en las características intrínsecas de la infancia temprana: “Son íntegros, puros, fluyen. A mí como creadora lo que me reta es que ellos realmente puedan fluir, crecer, desarrollarse y disfrutar, y que no estén sesgados por un tema racional como los adultos”, finaliza.

    Flow será exhibida el sábado 10 y domingo 11 de enero en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) con funciones a las 11:00, 12:30 y 16:00 cada día. Las entradas se encuentran disponibles en el sitio web de Teatro a Mil.

    PanoramasTeatro a Mil 2026Teatro a MilFlowGAM

