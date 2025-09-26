SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

¿Cuántas veces hemos oído que la salud depende de un número en la balanza? El enfoque Salud en Todas las Tallas (HAES por sus siglas en inglés), nacido en los años sesenta como respuesta a la cultura de dietas, plantea lo contrario: la salud no puede reducirse al peso, y no solo eso, hacerlo tiene graves consecuencias.

Carolina MelcherPor 
Carolina Melcher

¿Cuántas veces nos han dicho que la salud depende de un número en la balanza? Yo misma, cuando me titulé de nutricionista, repetía esa idea sin cuestionarla. Pesaba, medía y recomendaba bajar de peso como si el cuerpo de cada persona fuera un problema que debía corregir. Pero algo no calzaba: ¿de verdad estaba ayudando al bienestar de alguien al reducir su salud a una cifra?

La cuarta ola del feminismo me empujó a replanteármelo todo. Y en esa búsqueda descubrí un enfoque que me hizo sentir, por primera vez, que estaba en el camino correcto: Salud en Todas las Tallas, conocido internacionalmente como Health at Every Size (HAES).

Este movimiento nació en los años sesenta como respuesta política contra la cultura de dietas, y hacia los noventa adoptó el nombre con el que hoy se conoce. Su mensaje es claro: la salud no puede reducirse al tamaño del cuerpo.

Lejos de promover excesos —como suelen afirmar sus detractores—, este paradigma propone algo mucho más simple y profundo: construir hábitos sostenibles, cuidar la funcionalidad del cuerpo, priorizar la salud mental y, sobre todo, respetar la diversidad corporal.

Hoy su influencia se expande por clínicas, universidades y redes sociales en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. Aun así, sigue encontrando resistencia en quienes insisten en que “salud” es sinónimo de “bajar de peso”.

El problema de esa visión es que confunde probabilidad con causa. Que las personas con cuerpos grandes aparezcan con más frecuencia en ciertas estadísticas no significa que el tamaño de su cuerpo sea el culpable. Sin embargo, el sistema sigue asumiendo que una persona delgada está sana y una persona gorda automáticamente está enferma.

Esa lógica distorsiona datos, retrasa diagnósticos y, peor aún, condena a millones de personas a recibir tratamientos cargados de prejuicios. Es como decir que tener la piel clara causa cáncer de piel, cuando en realidad lo provocan la exposición solar, la genética y la falta de protección, entre muchos otros. Por otro lado, las personas de piel morena también pueden tener cáncer a la piel, solo que es menos probable. Con el tamaño corporal pasa lo mismo: influyen muchos factores biológicos, sociales y ambientales, pero preferimos culpar al cuerpo con un indicador sin sustento científico como el IMC.

Insistir en que la salud depende del peso tiene consecuencias graves. Alimenta directamente el aumento de los trastornos de la conducta alimentaria, que hoy afectan a niñas, adolescentes, hombres, mujeres y personas no binarias, sin importar edad, etnia o nivel socioeconómico.

El mensaje repetido desde la familia, la escuela, la publicidad y el sistema de salud —“tu valor depende de tu tamaño”— deja huellas profundas: culpa, miedo a comer y conductas extremas que ponen en riesgo la vida.

Pensemos en un ejemplo común: alguien diagnosticado con resistencia a la insulina y catalogado como “con sobrepeso”. La receta habitual es bajar de peso con una dieta restrictiva. Puede funcionar a corto plazo, pero ¿qué pasa después? Pocos se preguntan si esa persona terminó con déficit de nutrientes, si su salud mental se quebró por vivir en constante restricción, o si su organismo sufrió con un exceso de proteínas.

Lo más incómodo: ¿a una persona delgada con la misma condición se le daría la misma indicación? Esa doble vara deja en evidencia que aquí el foco no es la salud, sino el tamaño del cuerpo.

Como resume la nutricionista mexicana Raquel Lobatón: “Un abordaje a la salud sin sesgo de peso es más que urgente en una cultura donde el estigma lastima y daña profundamente. Cuando dejamos de reducir a las personas a un número en la balanza y nos enfocamos en su bienestar integral, no solo abrimos la puerta a mejores resultados clínicos, también devolvemos dignidad, respeto y humanidad a la atención en salud.”

Eso es lo que propone Salud en Todas las Tallas: acompañar en la construcción de hábitos duraderos, mejorar la relación con la comida, con el descanso y con el propio cuerpo. En este enfoque, nuestro tamaño corporal deja de ser la obsesión central para ocupar el lugar que siempre debió tener: una consecuencia más, no un objetivo en sí mismo.

Más sobre:Vida sanaSaludTallaKilosPeso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

CMF multa a EY y exsocio por deficiencias en auditoría de estados financieros de Factotal

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales

Fitch ratifica calificación de Chile, eleva cálculo del PIB y destaca su “sólida gobernanza”

Accenture planea despedir a los trabajadores que no puedan capacitarse en la inteligencia artificial

Caso Factop: Larraín Vial Activos analiza nuevas acciones tras rebaja de multa de la CMF

Lo más leído

1.
Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

2.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

3.
Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

4.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

5.
Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Minsal da cierre a Campaña de Invierno y destaca que por segundo año no se registraron muertes de lactantes por Sincicial
Chile

Minsal da cierre a Campaña de Invierno y destaca que por segundo año no se registraron muertes de lactantes por Sincicial

“Un hecho inusual”: detienen a sujeto por robar el bolso de su abogado durante una audiencia en tribunal de Temuco

Caídas de árboles y cortes de energía: los primeros y graves efectos del sistema frontal en el país

CMF multa a EY y exsocio por deficiencias en auditoría de estados financieros de Factotal
Negocios

CMF multa a EY y exsocio por deficiencias en auditoría de estados financieros de Factotal

Fitch ratifica calificación de Chile, eleva cálculo del PIB y destaca su “sólida gobernanza”

Accenture planea despedir a los trabajadores que no puedan capacitarse en la inteligencia artificial

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas
Tendencias

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

Presidente Boric aborda el inicio del Mundial Sub 20 en Chile: “Esto es un legado para Chile”
El Deportivo

Presidente Boric aborda el inicio del Mundial Sub 20 en Chile: “Esto es un legado para Chile”

¿Cuándo juega la U las semifinales de la Copa Sudamericana contra Lanús?

El nuevo entrenador de La Serena palpita su estreno ante la U de su “viejo amigo” Gustavo Álvarez

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales
Cultura y entretención

Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales

Mauricio Redolés: “Hay un poema de Nicanor Parra que dice P-C: Políticamente correcto. ¡Y dime si no es eso el PC hoy!”

“Gabriela Mistral vivió con intensidad la pasión y el duelo”: llega al streaming el documental Locas Mujeres

Trump intensifica las represalias contra sus enemigos políticos: Exdirector de la FBI es imputado por “falsas declaraciones”
Mundo

Trump intensifica las represalias contra sus enemigos políticos: Exdirector de la FBI es imputado por “falsas declaraciones”

Netanyahu reitera frente a la Asamblea de la ONU que no habrá un Estado palestino: “Es una locura y no lo haremos”

Rusia tilda de “muy irresponsables” las advertencias sobre el posible derribo de sus aviones por parte de la OTAN

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo