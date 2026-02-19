SUSCRÍBETE
    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder

    Este jueves se da el puntapié inicial a la semana de la moda en Londres. Después de unos días en Nueva York, la comunidad internacional del estilo aterriza en la primera parada europea, a la que le siguen Milán y finalmente, Paris.

    Por 
    Fernanda Marabolí
    London Fashion Week

    Tras unos días en la Gran Manzana con Ralph Lauren a la cabeza, un Calvin Klein que dejó que desear y un aplaudido debut de Nicola Brognano para 7 For All Mankind que generó olas de comentarios en redes sociales por traer de vuelta a las pasarelas la estética indie sleaze, se podría decir que la Semana de la Moda de Nueva York no dejó a nadie indiferente.

    Hoy, con las pasarelas instaladas en suelo europeo por lo que queda del fashion calendar, la pregunta no solo cae en si la capital inglesa dará que hablar, sino ¿a qué desfiles prestarles atención?. La respuesta está aquí:

    Jueves 19

    • Annie´s Ibiza

    Inaugurando en 2018 su primera tienda en el que fuera su estudio en el casco antiguo de Ibiza, con 20 años Annie Doble fundó este must see de la escena ibicenca.

    Esta firma insigne por sus prendas eclécticas se convirtió en un destino de tesoros que fusionan lo mejor de la artesanía a mano con la elegancia de la alta costura contemporánea. Los diseños, elaborados con materiales sustentables como telas de remanentes, cuero de cactus, algas, fibras naturales, cuentas de vidrio y adornos metálicos, se transforman en herencias pensadas para ser usadas verano tras verano.

    Con otra tienda en la Carnaby Street de Londres, debutan su nueva colección en esta misma ciudad, el jueves 19 a las 15:00 horas. El desfile estará disponible para ser visto en línea a partir de mañana 20 de febrero a las 6 am, hora de Chile.

    • Harris Reed

    Desde antes que se graduara del Central Saint Martins en 2020, Reed ya comisionaba pedidos importantes. Ejemplo de aquello, una falda pedida por la entonces editora de Vogue, Anna Wintour, nada más y nada menos que para Harry Styles, quien debutaba como el primer hombre en aparecer en solitario en una portada de Vogue.

    Con una estética que el mismo define como romanticismo no binario y fluido, ha vestido a un sinfín de celebridades en su línea Demi-Couture, concepto derivado de construcciones de alta costura, pero diseñadas en materiales con precios justos. Además, se encargó de diseñar algunos vestuarios para la serie de Netflix “Emily in Paris”.

    Su pasarela podrá ser vista en la misma página de la London Fashion Week o en YouTube por los canales Fashion Feed, FF Channel y Fashion Chanel, con posterioridad.

    Viernes 20

    • Joseph

    Con un minimalismo y riqueza en materiales y texturas, que resuenan con la estética del lujo silencioso que parece estar en ascenso. Esta firma fundada en 1983, priorizó los esenciales de lujo, ofreciendo a mujeres la posibilidad de un armario moderno y versátil.

    Liderada por Mario Arena, ex director de producto y diseño para la línea ready-to-wear de JW Anderson, la firma está instalada hoy en Reino Unido, Irlanda, Francia y Japón.

    Para esta próxima colección se esperan detalles metálicos y brillos en su pasarela, que podría ser transmitida por live en su perfil de Instagram @josephfashion, a las 12:00 pm, Chile.

    Sábado 21

    • Karoline Vitto

    Esta diseñadora brasileña radicada en Londres ha sido reconocida por el amplio espectro en tallas con el que trabaja, que va desde la XS hasta la 2XL, centrando a una mujer atípica para los cánones tradicionales de la industria, como su musa.

    Incluida en la lista de los 100 Innovadores para el Cambio de Vogue Business, su marca es distribuida internacionalmente a pesar de mantener un modelo de producción pequeño y a la medida, priorizando la sustentabilidad.

    Será posible ver el desfile por la transmisión oficial de la London Fashion Week en su sitio web, a eso de las 12:00 pm, Chile.

    • Julien Macdonald

    Sin duda alguna uno de los mayores atractivos que trae esta nueva edición de pasarelas en Londres es el regreso de Macdonald, quien traerá una nueva colección por primera vez después de que su marca fuera liquidada en 2023 por problemas financieros tras la pandemia.

    Un desfile que promete y está programado para las 14:00 hrs, Chile.

    Domingo 22

    Con la presencia de los desfiles de Erdem, Emilia Wickstead, Simone Rocha y Richard Quinn, sin duda el domingo se lleva el premio al día más ocupado de esta semana de la moda londinense 2026.

    Con el lanzamiento de una colección cápsula para celebrar sus 20 años, la firma eternamente etérea Erdem llevara a cabo su pasarela a eso de las 09:00 am horario Chile.

    Otro de los rostros será el de Emilia Wickstead, de estética sobria y con toques coloridos, que además ha estado vistiendo recientemente a Yerin Ha, quién encarna a Sophie Beckett protagonista de la última temporada de Bridgeton, su pasarela se llevara a cabo a eso de las 11:00 am.

    Finalmente estarán Simone Rocha a eso de las 13:00 hrs con su estética “lady-like” cargada de encaje, vuelos, cintas y una coquetería que recuerda a otras épocas, y Richard Quinn a las 15:00 hrs, quien a pesar de encantar con su última colección, no pudo evitar las comparaciones por los parecidos estéticos en su diseño con emblemas típicos de la firma francesa, Chanel.

    Lunes 23

    • Burberry

    Fundada en 1856, conocida mundialmente por sus gabardinas e icónico patrón nova check y con Daniel Lee a la cabeza desde su salida de Bottega Veneta en 2022, esta tradicional casa británica será el cierre perfecto de la semana en Londres, con un desfile que será transmitido por su cuenta de Instagram y que está programado para las 16:00 horas de Chile.

