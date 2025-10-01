¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

El Mercado Paula está de vuelta y celebra su 16ª versión como el panorama cultural, gastronómico y de entretención más esperado de la temporada. A lo largo de su historia ha convocado a más de 300 mil personas y dado vitrina a más de 1.200 expositores, artistas y chefs, consolidándose como una experiencia única para toda la familia.

La cita es del 17 al 19 de octubre en el Parque Padre Hurtado, un espacio que se transformará en el epicentro de la creatividad nacional.

En sus quince versiones anteriores, Mercado Paula fue un encuentro gourmet con la cocina al centro de la escena. Este 2025 da un paso más y se transforma en un mercado urbano, con cerca de 100 expositores que suman diseño, moda y decoración a la experiencia gastronómica que lo hizo famoso.

Junto a los expositores, Mercado Paula ofrecerá una programación que invita a vivir una experiencia completa y diversa, articulada en tres grandes momentos para todos los gustos:

La puerta de entrada al evento: Un recorrido relajado para pasear y disfrutar, con zonas de picnic, stands de diseño y arte, música ambiental, espacio familiar y una amplia selección de foodtrucks y restaurantes. Habrá desde sushi, comida coreana, shawerma y ceviches hasta pizzas a la piedra, hamburguesas, empanadas y brunch, junto con opciones vegetarianas, veganas y dulces, asegurando sabores para todos los gustos.

Cocina y cultura en acción: Presentaciones en vivo de reconocidos chefs, lanzamientos de libros y charlas exclusivas. La programación de talleres y actividades abarca desde cocina nikkei, coctelería y meal prep hasta acuarela, máscaras de animales, lectura infantil, robótica y cultivo de brotes. Una propuesta variada que asegura diversión, aprendizaje y un panorama familiar inolvidable.

Cierre con música y vida nocturna: A partir del atardecer, se podrá disfrutar de la mejor coctelería, cocina, degustaciones de cervezas artesanales y música en vivo que hará bailar a los asistentes hasta las 23:00 horas el viernes y sábado.

En resumen, Mercado Paula 2025 se proyecta como mucho más que una feria: una verdadera fiesta cultural diseñada para un público diverso que quiere descubrir, aprender y entretenerse en un solo lugar.

Las entradas están disponibles a través de Ticketplus, con acceso gratuito para niños de hasta 12 años. Habrá, además, descuentos especiales para vecinos de La Reina y Providencia, así como para suscriptores de La Tercera.