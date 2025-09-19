SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

De acuerdo al último Censo, un 11,5% de la población en Chile se identifica como perteneciente a un pueblo originario y más de la mitad son mujeres. Esta es parte de una serie de entrevistas que rescatan la voz de mujeres aymara -el pueblo más numeroso después del Mapuche-. Todas ellas son herederas de la tradición textil de Isluga, un poblado ubicado en el altiplano del extremo norte, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es considerado la cuna de la textilería aymara.

Por 
Entrevistas y textos: Almendra Arcaya y Pilar Navarrete
Fotografías: Carolina Vargas y Lydia González

Lo poco y nada que sabía de niña, dice Miriam Mamani Castro, lo aprendió echando a perder. “Si usted quiere hilar, ahí tiene lana e hiladora, aprenda”, le dijo su abuelo cuando tenía diez años, y a punta de errores Miriam se puso a experimentar. “Se me cortó el hilo un montón de veces, pero yo hilé, hilé, hilé, hasta que un día lo logré. Para mí era una forma de hacerme mi platita. Todo lo que hilaba lo vendía. Nunca tejí porque no sabía hacer nada con la lana”.

El hilo de sabiduría, cuenta Miriam, se cortó cuando su mamá quedó huérfana. “Mi abuela falleció cuando mi mamá era bien chiquitita, así que ella creció de casa en casa, primero con una tía, después con otra, pero sin una madre que le enseñara todos sus saberes. Nunca aprendió a tejer de forma tradicional así que no pudo enseñarnos”, dice Miriam con cierto pesar. Ha de ser por eso, reflexiona, que el impulso por aprender llegó tan tarde, a los treinta años, cuando dejó su natal Caminito y llegó a vivir a Pozo Almonte, donde también vivía su hermana Claudia.

“Claudia fue la primera de las seis hermanas que retomó esos conocimientos. Ahí empecé a ver que ella y sus vecinas tejían frazadas, chales y bufandas para los suyos, siempre con la ayuda de sus hijas, mientras que yo no sabía hacer nada. ¿Cómo le iba a enseñar a mi hija a sustentarse solita? Ya tenía cuatro años y yo quería que ella viera desde chiquitita que si un día uno no tiene, uno puede hacerse sus cosas con sus propias manos. Ahí fue que me entraron las ganas por aprender”, cuenta Miriam.

Fotografías: Carolina Vargas y Lydia González

Fue como partir de cero. No tenía hilo y menos un telar, pero tenía a Claudia. “Ella me iba diciendo: este te sirve, este no, traigamos esto, traigamos lo otro. Hasta que un día me arregló un telar de dos pedales”, recuerda Miriam. “Como Claudia vivía al frente mío, cuando me quedaba atrapada en el telar le pegaba un grito y ella venía y me sacaba del entuerto. Échame una manito aquí, me decía, y mientras yo la ayudaba iba aprendiendo, hasta que un día me invitó a unirme a su grupo: el Taller Rescatando Nuestras Raíces”.

—¿Pero cómo? ¡Si yo no sé tejer!—, reaccionó Miriam de un salto.

—¡Pero aprendís po!—, le retrucó Claudia.

Con las nociones más básicas aprendidas, apenas se integró al taller Claudia la sentó frente a un telar de cuatro estacas, donde Miriam tejió su primera frazada con diseño, con kisa y salda, en lana de oveja de color gris oscuro. Mientras sus manos tejían y tejían, en su vientre crecía Joaquín, el menor de sus tres hijos. “Él fue mi compañero en este camino desde que estaba en mi guatita. En las capacitaciones de Artesanías de Chile lo conocieron recién nacido, cuando lo llevaba en el coche”, rememora emocionada, pues fue en esa misma época, entre telares que apenas podía maniobrar, cuando nació ella: la Miriam tejedora, la eterna aprendiz.

De los siete años que lleva tejiendo, dice hoy, hay una cosa que se mantiene intacta: esa inexplicable fascinación que le provoca aprender. Por eso, sin importar si es un buen día de feria, donde tiene hace diez años un puesto, cuando hay una capacitación Miriam guarda todo y parte rauda a su casa, organiza y apila sus lanas, y le pide un aventón a su pareja, quien trabaja conduciendo su propio taxi. Nunca la espera, dice Miriam, porque nunca se sabe cuando se va a quedar tejiendo hasta que el sol se esconda.

“Como soy nuevita en esto pienso que siempre se puede saber más. Por eso digo que nunca quiero enseñar, porque para mí no hay mayor satisfacción que aprender algo nuevo, ya sea de la profesora o de mis compañeras. Todo ese tiempo que uno invierte, todo el cariño, el esfuerzo y las ganas, se reflejan en mis prendas.

“La pieza habla de quien la crea”, reflexiona. Y si sus piezas hablan de ella, todo puede resumirse en una palabra: arrojo. “Cuando empezamos a hacer el trenzado y las fajas de esta colección yo no tenía idea, pero me tiré a aprender. Después, aprovechando el vuelo, le pedí a una prima que me telara una faja igual a las que hicimos, pero un poco más grandecita, para seguir ejercitando”, cuenta dichosa. “Es que cuando yo me siento a tejer y veo cómo va avanzando el dibujo es algo tan hermoso para mí. A veces hasta le saco fotos y digo: pucha que está lindo, pucha que me está quedando bien, ‘pucha Miriam que has mejorao’. Por eso, cualquier cosita que no sé yo siempre digo: ‘enséñeme por favor’”, asegura, mientras en su cabeza planifica un nuevo desafío: tejer a sus 37 años su primer aksu.

__

  • Este testimonio es parte del libro Herederas de Isluga, publicado en 2021 por Fundación Artesanías de Chile (@artesaniasdechile), que recopila 18 historias de artesanas Aymara de la Región de Tarapacá. Todas ellas comparten una sabiduría donde se funde su relación con la naturaleza y sus ritmos vitales: son herederas de la tradición textil de Isluga, un poblado ubicado en el altiplano del extremo norte, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es considerado la cuna de la textilería aymara. Por el valor de estas historias, estos testimonios son rescatados por Paula.cl.
Más sobre:ArtesaníasMujeres AymaraPueblos originariosIndígenasMujeresArtesanías de Chile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy

Trump afirma que hablará sobre comercio y que intentará cerrar un acuerdo sobre TikTok con Xi Jinping

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

La aventura en bicicleta por las rutas del Camino de Santiago de Compostela

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

Lo más leído

1.
General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

2.
Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

3.
Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

5.
Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”
Negocios

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

En dos años y medio impuesto al lujo recauda menos de la mitad de lo que se estimó anualmente en proyecto original

Chile se posiciona como líder en América Latina en penetración de los malls

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias
Tendencias

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”
El Deportivo

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”

Matías Zaldivia lamenta el empate de la U ante Alianza Lima y anticipa la revancha en Coquimbo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy
Cultura y entretención

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy

El animado encuentro entre Álvaro Henríquez y Jeannette Jara en la Yein Fonda

DJ Who, adiós al misterioso músico que expandió la electrónica chilena al mundo

Trump afirma que hablará sobre comercio y que intentará cerrar un acuerdo sobre TikTok con Xi Jinping
Mundo

Trump afirma que hablará sobre comercio y que intentará cerrar un acuerdo sobre TikTok con Xi Jinping

La aventura en bicicleta por las rutas del Camino de Santiago de Compostela

Los médicos no pueden parar el genocidio, los líderes mundiales sí  

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica