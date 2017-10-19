Papillote de merluza austral y algas

Paula 1237, Especial Cocina Chilena 5.0. Sábado 21 de octubre de 2017.

(Para 4 personas)

1/2 cebolla en plumas finas

1 zapallo italiano, en bastones de 3 cm

2 zanahorias en bastones de 3 cm

1 pimentón rojo en bastones de 3 cm

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal de mar

Láminas de alga lamilla fresca o lechuga de mar, lavadas y estiladas

1 cucharadita de alga carola seca y molida

4 filetes (150 g c/u) de merluza austral, limpios y sin espinas

3 cucharadas de alga carola deshidratada, hidratada y estilada

1. En un bol colocar la cebolla, zapallo italiano, zanahoria, pimentón y 1 cucharada de aceite; sazonar con sal, mezclar y reservar.

2. En una superficie lisa armar los papillotes; extender las láminas de alga lamilla sobreponiendo unas con otras, formando 4 círculos de 18 cm, colocar al centro de c/u un filete de merluza, distribuir encima la mezcla de verduras y una capa de algas carola. Envolver formando un paquete con láminas de alga lamilla, sobrepuestas una sobre otras. Pincelar con el resto del aceite la superficie del alga lamilla.

3. En una budinera colocar los papillotes y hornear a tempertaura media, 6 minutos. Retirar del horno y servir de inmediato.