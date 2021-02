Radiografía del placer y claves para una relación sexoafectiva: Por qué es importante conocernos

La Global Advisory Board for Sexual Health and Wellbeing define al placer como el goce que logramos tanto físico como mental durante nuestras experiencias eróticas, ya sean en solitario o compartidas. Ese fue el punto de partida de la investigación de Nación Placer, el primer sondeo sobre placer sexual en Chile realizado en conjunto con Jane Morgan –creadora de Japi Jane- y Criteria Research, realizado con el objetivo de entender qué significa el placer para los chilenos y qué lugar de importancia le asignan en su vida. La encuesta fue aplicada a mil personas entre los 18 a 80 años a lo largo del país.

Jane Morgan, que es norteamericana, asegura que siempre le preguntan por cómo lo pasan los chilenos en la cama. A partir de ese cuestionamiento habitual decidió crear una encuesta para aplicarla en su negocio y también para elaborar un estudio de carácter exploratorio sobre la educación sexual de Chile. Entre sus resultados, la investigación reveló que un 51% de los chilenos declara sentir placer al salir a comer o tomar bebidas, mientras que un 11% afirma sentir placer solo cuando tiene sexo. El 44% de las personas declara tener encuentros sexuales con frecuencia o regularmente, y un 81% afirma mantener relaciones íntimas por la sensación de placer mutuo con su pareja.

La psicóloga clínica y sexóloga, Paulina Funes, explica que disfrutar del placer sexual es un proceso que requiere de desarrollo y autoconocimiento, ya sea si se explora en solitario o en pareja. “El acto de comer y tomar bebidas es una acción de gratificación inmediata, es decir, no requiere preparación ni otro elemento adicional, en cambio, alcanzar la satisfacción del placer sexual es un camino a descubrir”, dice en relación a las cifras publicadas.

Aunque la masturbación suele ser un tema tabú, se demostró que un 41% de los participantes califica como extremadamente placentero practicar el sexo en solitario. Y en cuanto a la frecuencia, un 36% expresa que se masturba con regularidad. Cabe destacar que existe una brecha de género importante en esta práctica: un 72% de los hombres se masturba con regularidad mientras que las mujeres solo un 53% ¿A qué se debe esto?

Fundes dice que en la actualidad tenemos un prejuicio y visión cultural errada sobre las mujeres y su sexualidad: “Existe una condicionante biológica y cultural para dar respuesta a esta cifra, por una parte el hombre nace en contacto con sus genitales y cada vez que orina ve su aparato reproductor, mientras que las mujeres tienen su vagina más oculta, no tienen contacto directo con ella a menos que la vean con un espejo”.

Parte de este proceso de conocimiento, dice la psicóloga, es conocernos a nosotros mismos, conectar con el propio cuerpo, y a partir de ahí compartir el placer con el otro o la otra. A partir de eso te dejamos algunos puntos clave que de acuerdo a Paulina Funes hay que tener en cuenta para tener una relación sexual sana y placentera:

Confianza: La confianza en la pareja es primordial, dice Paulina. Como también comunicar nuestras impresiones y preferencias en las relaciones sexuales. Además de no vincular a terceros emocionalmente, es decir, que la intimidad quede en este vínculo amoroso y no comentarlo con amigos. La experta recomienda no dar cosas por ciertas y comunicarnos de manera verbal y no verbal para entender mejor los deseos del otro.

Autoconocimiento: “El autoerotismo no tendría que limitarse a la soltería, sino que debe continuar cuando estás en pareja, seguir explorando”. La psicóloga recomienda que autoestimularse debe ser un aprendizaje continuo.

No idealizar: “La visión que tenemos de las películas eróticas es fantasía, el porno no es la realidad”. Paulina enfatiza que la industria cultural está maquillada de ficción y las curvilíneas mujeres o imponentes actores que vemos en estas cintas no son lo que vemos en la realidad. Por ello, apunta a la aceptación y amar nuestro cuerpo como pilar fundamental.