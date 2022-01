Terapiarse con Code Lemuria

En un pequeño centro, cerca del Apumanque, el entonces enólogo francés Sylvain Coulomb abrió la puerta de su consulta, donde atendía como terapeuta de Code Lemuria. Era una sala simple. Una camilla, una silla y paredes sin cuadros. No había fotos de ángeles, ni piedras, ni símbolos ancestrales, ni siquiera una lámpara de sal. Y eso, en realidad, le dio confianza a la publicista Constanza Rozas que no era asidua al mundo más “místico”, pero que buscaba probar algo diferente, que le surtiera efecto en tiempos donde no lo estaba pasando bien. “Cuando salí de la consulta experimenté -físicamente- una tranquilidad muy especial. Mucha claridad mental y la certeza de entenderlo todo”, cuenta Constanza.

¿Qué había sucedido en aquella salita?

En las tres primeras sesiones, Sylvain Coulomb había realizado una serie de secuencias, pulsando puntos específicos en el cuerpo de Constanza. Todo ello, para restablecer la resonancia entre su ser, su cuerpo físico y el universo. Y lo había hecho a través de un sistema bioenergético llamado Code Lemuria, que busca, mediante una secuencia solar, generar sanación, paz y abundancia.

“Yo no era asidua a las terapias complementarias. Lo único que había probado era Reiki, nada más. Pero Code Lemuria fue tan potente, que cambió mi vida. Han pasado más de cinco años desde que tuve esa primera sesión, y en este tiempo he sido capaz de generar abundancia y de cambiar muy rápidamente patrones que tenía arraigados. Hoy soy capaz de vivir la vida que deseo”, dice Constanza Rozas.

En efecto, fue tanto el cambio, que Constanza decidió formarse como terapeuta y dedicarse 100% a ello. En su Instagram @desbloquearparasanar, que ya tiene más de 9 mil seguidores, comparte constantemente contenido, así como en su sitio web en el que se pueden leer testimonios como: “Me siento muy distinta, primer día que despierto sin angustia, sin ansiedad y ando con otra vibra”, o “Por fin llegué a una terapia de resultados rápidos y visibles”.

Como explica la terapeuta, Code Lemuria es de las terapias energéticas más potentes conocidas hasta el momento, por las grandes cantidades de energía que mueve. “Para lograr esa re-conección, se sacan los bloqueos energéticos que no están permitiendo que la energía fluya correctamente. Los bloqueos se producen cuando por seguir la voz de nuestra mente o de otros, llevamos a nuestro cuerpo a donde nuestra alma/ser no desea ir”, añade.

Para entender este sistema, explica Constanza, hay que comprender que Code Lemuria es un código de conexión que utilizaban en Lemuria. “Un continente que existió hace 26 mil años, en medio del triángulo polinésico, donde vivían seres humanos en abundancia y unidad, hasta que esa paz fue cortada por diversos invasores”, comenta. “Esos códigos fueron traspasados al chileno Marcos Guerrero, quien recibió diversas iniciaciones en muchos países, India, Egipto, Chile, Ecuador y la Polinesia, además de haber sido reconocido por importantes ancianos en Rapa Nui. Con todo ese conocimiento, él fundó la técnica y lo ha enseñado en diversos países desde 2013″, finaliza la terapeuta, quien hoy atiende presencial y virtualmente en sesiones que duran cerca de 60 minutos y que este año comenzará a dictar cursos online.