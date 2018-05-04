Torta de nuez con manjar y chocolate

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Ingredientes (para 15 personas)

450 g de nueces, molidas

1 taza (140 g) de harina

4 cucharaditas de polvos de hornear

2 tazas (400 g) de azúcar rubia

4 huevos

500 g de manjar

1/2 taza (120 ml) de crema

250 g de chocolate bitter, picado

50 g de mantequilla

Nueces mariposa para decorar

Preparación:

1. En un bol mezclar las nueces, harina, polvos de hornear y azúcar. Reservar.

2. En otro bol batir los huevos con 1 taza (240 ml) de agua fría; luego verter sobre la mezcla anterior reservada, revolver hasta formar una masa homogénea.

3. Precalentar el horno a temperatura media. Forrar con papel mantequilla un molde de torta de 24 cm de diámetro con fondo removible, añadir la masa de nueces y hornear 30-40 minutos o hasta que el bizcochuelo esté cocido. Retirar del horno y dejar enfriar.

4. Mientras tanto en una olla colocar la crema, mantequilla y llevar a ebullición; retirar del fuego y añadir el chocolate, revolver hasta formar una pasta homogénea y reservar a temperatura ambiente.

5. Desmoldar el bizcochuelo, eliminar el papel mantequilla y cortar en 3 partes iguales. En un tortero o plato grande colocar una de las partes, rellenar con el manjar, repetir el mismo procedimiento con el resto de los ingredientes, terminando con una parte de bizcochuelo. Cubrir con el ganache de chocolate reservado y decorar con nueces.