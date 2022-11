Wikipedia: luchando contra el sesgo de género de la enciclopedia más consultada del mundo

Cuando buscamos algo en internet, el primer enlace suele ser Wikipedia. En esta enciclopedia hay 50 millones de artículos en 300 idiomas, todos redactados por voluntarios. Cualquiera puede escribir, modificar, copiar o redactar artículos nuevos en cualquier momento. ¿Se trata siempre de información veraz? ¿Quién escribe realmente en ella? ¿Qué motiva a los editores a dedicarle su tiempo libre a Wikipedia? Estas son algunas de las preguntas que hizo la periodista María Teresa Curzio en un documental de la Deutsche Welle (DW) sobre Wikipedia. En él diversos editores cuentan sus razones para dedicar su tiempo libre a esta enciclopedia, como Elwin Huaman, activista por una Wikipedia en Quechua. Su objetivo es recuperar su lengua, y visibilizar su cultura. ¿Por qué eligió Wikipedia para hacerlo? Las cifras son la respuesta: en el mundo Wikipedia recibe 2 mil millones de visitas cada mes y se publican un promedio de 17 millones de artículos nuevos. Wikipedia ocupa el octavo lugar en la lista de páginas web más visitadas en el mundo.

Pero Elwin es solo un ejemplo de la diversidad de activistas que buscan que grupos “minoritarios” estén también representados en Wikipedia. Uno de ellos son las mujeres. Aunque representamos la mitad de la población del mundo, según WikiProject Women in Red –grupo dedicado a abordar la brecha de género en Wikipedia–, solo el 19% de las biografías en inglés corresponden a mujeres.

La física británica Jess Wade, preocupada por este mismo problema, decidió ocupar su tiempo libre para escribir biografías en Wikipedia de mujeres y científicas. “Quiero asegurarme de que las historias de las personas estén allí y sean de dominio público”, dijo en una entrevista en The Washington Post, y detalló que el motivo detrás de crear estas biografías es que existen innumerables mujeres con una larga lista de logros que no han sido reconocidas por sus labores. “Wikipedia es una forma realmente poderosa de dar crédito a las personas que, durante mucho tiempo, han sido borradas de la historia. No solo no tenemos suficientes mujeres en la ciencia, sino que no estamos haciendo lo suficiente para celebrar a las que tenemos”, agregó la británica que desde 2017 ha escrito más de 1.750 biografías de mujeres STEM.

Otro ejemplo es el trabajo de la periodista camerunesa, empresaria y activista de Wiki Loves Women, Minette Lontsie. En el documental de la DW, Minette habla sobre su compromiso por el conocimiento libre y la igualdad de género. “El trabajo es voluntario, me comprometo a diario con los derechos de la mujer”, dice. “Las mujeres solo salen en las noticias o en las portadas cuando tienen problemas personales. Cuando una mujer se divorcia o cuando se acuesta con alguien. Pero cuando las mujeres logran algo, se las valora menos que a los hombres”. Minette y sus compañeras escriben biografías de mujeres africanas que han alcanzado logros relevantes. “También ayuda a que se inspiren otras mujeres jóvenes. Nos permite resaltar el saber y la competencia de las mujeres”. Pero como no puede lograrlo sola, capacita a otras mujeres.

Fabiola Fariña es una periodista chilena que ha trabajado durante muchos años como comunicadora en temas ambientales. Hace un tiempo participó de un encuentro de mujeres latinoamericanas usuarias de Wikipedia. Cada una tenía que buscar en la plataforma a mujeres de su país, líderes o dirigentas ambientales. “Empecé a mapear, pero me costó mucho encontrar. Creo que había solo tres y el resto no existen. Y en Centroamérica es dramático porque tienen menos acceso a la tecnología. La invisibilización es brutal”. Por eso decidió sumarse a las “Editatonas”, una iniciativa organizada por la académica del departamento de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, Amaranta Alfaro, en alianza con Wikimedia, la organización matriz de Wikipedia. “Lamentablemente, los mismos sesgos de género que existen en la sociedad se pueden encontrar en la enciclopedia virtual”, dice al comenzar una de estas jornadas, Carla Toro Fernández, encargada de Comunidad y Nuevos Usuarios en Wikimedia Chile. La editatona es un encuentro en el que un grupo de mujeres se reúnen, cada una frente a su computador, a editar entradas de Wikipedia. Carla prepara una lista de artículos sugeridos que tienen sesgo de género, pero también deja que cada una suba o edite alguno de su interés. Y contesta sus dudas. “Las biografías de las mujeres están más propensas a objeción; suele haber alguien que dice ‘no es tan reconocida, necesita más referencias’”, les explica. Por eso también les sugiere poner mínimo cinco referencias cada vez que suban una biografía de una mujer. “Es triste porque se pueden encontrar biografías de hombres futbolistas que no tienen ninguna referencia y nadie les dice nada”, agrega. Y pone el ejemplo de Valentina Muñoz, la joven chilena que en septiembre del 2021, fue nombrada como una de las y los Defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Advocate) para los 193 países que componen las Naciones Unidas. “En esa fecha intenté crear su entrada en Wikipedia pero los usuarios no me dejaron porque me decían que las referencias no eran suficientes. Busqué más, pero en ningún medio la habían entrevistado. Recién ahora lo pude hacer porque en septiembre pasado fue noticia porque la invitaron a exponer a la 77° Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero no fue noticia por esto, sino que por la polémica por representar a Chile teniendo su pelo teñido de color rosado”, cuenta Carla.

Jess Wade ya ha atravesado por esto, puesto que se han eliminado unas 15 biografías que ha escrito luego de horas de revisión bibliográfica, incluida una sobre la química nuclear Clarice Phelps, la primera mujer negra involucrada en el descubrimiento de un elemento químico.

Cuando se sube un artículo a Wikipedia, puede ser que otros autores consideren que éste no tiene relevancia enciclopédica, entonces comienzan a debatir en la página “discusión”. En el documental de la DW, el filósofo Thomas Metzinger, quien se dedica a los medios digitales y la inteligencia artificial explica que “en el periodismo o en la publicación científica hay criterios sobre lo que es relevante, pero los medios de colaboración masiva son vulnerables a lo que se denomina sesgo de popularidad”. Y explica que esta es la causa de que en Wikipedia los autos sean relevantes (hay dos millones de artículos sobre ellos) y los videojuegos también.

Terminar con la misoginia

Minette y sus compañeras trabajan en artículos en los que encuentran escasa oposición; en los europeos o norteamericanos donde participan muchos autores la cosa es diferente. Y es que, según las usuarias, si quieres participar en Wikipedia necesitarás mucha resiliencia y mucho aguante para soportar determinados ataques y hasta insultos. Por eso es que casi ningún autor quiere sacrificar el anonimato, es decir, asociar el nombre de usuario al real. “Para mi el anonimato es una protección porque tengo la sensación de que la comunidad no es un espacio ciento por ciento seguro. Creo que alguien podría acusarme o alguien muy desagradable, atacarme”, dice una de las usuarias de la Editatona. “Se necesita una buena comunidad que te apoye a la que puedas recurrir cuando te traten mal y que te consuele un poco”, agrega.

De este tipo de ataques se encargan los stewards (mayordomos, en español), un grupo global de usuarios que tienen acceso completo a la interfaz; pueden modificar todos los permisos de usuario locales y globales, cambiar el estado de las cuentas globales y renombrar usuarios, así como acceder a todos los permisos de los que disponen los administradores. Los stewards son elegidos por la comunidad global de Wikimedia en elecciones anuales, en la actualidad hay 38, y evitan que actos de maldad contra ciertos grupos lleguen a publicarse.

Pero los stewards entran sólo en casos graves, el resto del tiempo las propias mujeres se deben cuidar. Una de las formas de hacerlo es simplemente no ser parte de la red, de hecho en la propia Wikipedia hay una entrada denominada “La brecha de género en Wikipedia”, también llamada sesgo de género en Wikipedia, que se refiere al hecho de que entre el 84 y el 91% de quienes editan la comunidad son varones. La exdirectora de la Fundación Wikimedia, Sue Gardner, ofreció nueve razones para explicar por qué las mujeres no editan Wikipedia y para ello se basó en opiniones recogidas entre editoras de Wikipedia. La creencia de que las contribuciones propias serán revertidas o eliminadas, algunas encuentran misógina la atmósfera global de Wikipedia, la cultura de Wikipedia es sexual en formas que les resultan desagradables y que se dirijan a ellas como si fueran hombres es desagradable, son parte de la lista.

Carla Toro cuenta que hace poco se dieron los resultados de la encuesta de bienestar que se realiza entre los usuarios de Wikipedia. El 25% de los usuarios se ha sentido violentado dentro de la plataforma. Y las mujeres mucho más. “En un paper que es el resultado de un trabajo de investigación donde se revisaron los muros de discusión de muchas entradas de Wikipedia, se confirma esto. Ahí se demuestra que las mujeres son más susceptibles a acoso y abuso”, dice. La buena noticia es que los esfuerzos de estos grupos de mujeres, tienen frutos. “Las editatonas nacieron en México hace diez años. Allá son separatistas y se juntan periódicamente a editar. Y gracias a eso la Wikipedia en español es la que tiene mayor porcentaje de biografías de mujeres. Sigue siendo bajo, pero se ha avanzado”.

Y esto es importante porque si consideramos que Wikipedia es la principal plataforma donde las personas se informan, lo que allí se lee o se escribe construye realidad. “Si una niña busca en internet ‘científicas mujeres’ y solo se encuentra con un par, entonces quizás su deseo de ser científica se vea opacado por la falta de representatividad. O si una mujer busca el término ‘violencia doméstica’ y no está, entonces puede creer que lo que está viviendo no es relevante. De ahí la importancia de que cada día más mujeres sean parte de esta comunidad. Porque el conocimiento es poder”, concluye Carla.