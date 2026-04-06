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    A diferencia del PC: Jara dice no tener “juicio de valor” sobre Apablaza y oposición se divide ante exfrentista

    En entrevista con ADN, la excandidata presidencial dijo desconocer el carácter comunista del prófugo chileno en Argentina. En el Socialismo Democrático han salido a cuestionar su figura, mientras que en los sectores más duros del comunismo lo han defendido.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Punto de prensa de la candidata presidencial Jeannette Jara JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “La verdad no tengo ningún juicio de valor sobre él, porque la verdad en mi imaginario la verdad ni siquiera estaba presente”. De esta manera la excandidata presidencial Jeannette Jara abordó este lunes, en conversación con radio ADN, el caso del exfrentista Galvarino Apablaza, acusado por el asesinato del exsenador Jaime Gumán (UDI) hace 35 años.

    En el mismo medio, la exministra del Trabajo y militante del Partido Comunista dijo desconocer que Apablaza perteneció a las filas de la tienda de la hoz y el martillo. “Lo desconozco, me imagino que sí, porque mucha gente que estuvo en el Frente Patriótico fue militante del PC”, indicó Jara, junto con agregar que con sus dichos no buscaba sacarse “el muerto”.

    La semana pasada el exfrentista se convirtió en protagonista al fugarse del lugar donde la policía argentina lo fue a detener para iniciar el proceso de extradición a Chile. Esto iba a marcar el debut internacional del Presidente José Antonio Kast, quien entre este domingo y lunes estuvo en Buenos Aires en su primer viaje al extranjero en calidad de jefe de Estado.

    Al tomar distancia del caso de Apablaza, Jara también marcó diferencias, una vez más, con la postura que han salido a marcar los sectores más duros del Partido Comunista.

    Previamente, cuando se conoció su nueva fuga, la diputada Lorena Pizarro planteó que Apablaza es “persona que cuenta con refugio político, que fue un destacado luchador antifascista contra la dictadura civil y militar. Por lo tanto, este refugio político, entre otras cosas, lo protege de tradiciones como la que acá se pretende llevar adelante por el gobierno de José Antonio Kast y por el gobierno de Milei”.

    Su par, Nathalie Castillo, aseguró, en tanto, que “se está poniendo en cuestión la condición de refugio político de una persona, protegida por normas internacionales de derechos humanos”.

    Este lunes, el timonel del PC, Lautaro Carmona, advirtió que ellos ya condenaron en el pasado el asesinato de Jaime Guzmán y que aquí “hay una acusación y no una condena”.

    Junto a eso, el exdiputado adhirió al comentario de Pizarro de que Galvarino Apablaza fue un “luchador antifascista” y pidió que toda la polémica no se transforme en un “volador de luces para sortear los temas de fondo”.

    Más allá de las diferentes formas en la que los dirigentes comunistas han abordado la polémica, la figura de Apablaza ha terminado por dividir a la oposición. En particular, donde han sido más duros con el exfrentista es el Socialismo Democrático.

    Allí, por ejemplo, el jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, indicó este lunes que “corresponde que el señor Apablaza comparezca en Chile. Esperamos que la policía y el gobierno de Argentina den con su paradero”.

    En tanto, el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, afirmó que “en Chile hay Estado de derecho. La justicia funciona y debe haber un proceso justo. En Chile no hay persecución política”.

    Más sobre:Galvarino ApablazaPCJeannette JaraLautaro CarmonaLorena PizarroOposición

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