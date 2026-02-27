SUSCRÍBETE
    Política

    A Massachusetts: Orellana es invitada a curso “liderazgo ejecutivo” en Harvard

    La ministra de la Mujer viajará a Cambridge entre el 1 y el 6 de marzo para participar del hito que también es organizado por el World Economic Forum. En su regreso encabezará la última ceremonia por el Día Internacional de la Mujer.

    David Tralma 
    David Tralma
    22-01-2025

    Este domingo 1 de marzo la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), iniciará un viaje al Estado de Massachusetts, en Estados Unidos, para participar del programa intensivo de “liderazgo ejecutivo de formación” organizado por la Harvard Kennedy School y el World Economic Forum.

    La secretaria de Estado, que ha acompañado al Presidente Gabriel Boric desde el inicio de su administración, fue invitada a este curso que está diseñado para preparar a diversos liderazgos para enfrentar los desafíos globales y la invitación corrió por parte de la comunidad de Young Global Leaders (YGL), del “Harvard Executive Education Programme”.

    En la misma línea, en la instancia se busca que las figuras seleccionadas -que han debido empujar diversas políticas públicas- puedan promover alternativas para enfrentar los diversos problemas que afectan a los más de 120 países que suelen estar representados en el programa.

    Orellana estará en Estados Unidos hasta el 6 de marzo, por lo que se perderá la semana clave en la que el Ejecutivo, encabezado en el Congreso por la ministra Macarena Lobos (Segpres), gastará sus últimas balas para sacar adelante el proyecto de sala cuna universal.

    En el Ministerio de la Mujer advierten que la ministra ha estado inmiscuida en las gestiones veraniegas de Palacio con la oposición y que, durante el viaje, será la subsecretaria de la cartera, Claudia Donaire, quien estará presente en la recta final del proceso. Esta última ha acompañado toda la parte técnica de la tramitación de esta iniciativa.

    Al cierre de esta edición estaba presupuestado que la ministra Orellana se refiriera a la tramitación de dicho proyecto, en el marco de la presentación del programa Chile te Cuida y la entrega simbólica de kits a personas cuidadoras.

    Tras retornar desde Massachusetts, Estados Unidos, Orellana encabezará el próximo domingo 8 de marzo la última conmemoración del gobierno de Boric del Día Internacional de la Mujer. Para ese hito se proyecta la asistencia a La Moneda de unas 600 personas e incluso se abrió una licitación por $12 millones, lo que da cuenta de la relevancia que le dará el Ejecutivo a la ceremonia que se realizará a solo tres días del cambio de mando.

