A un día de que finalice el plazo: Diego Pardow aún no ha respondido a la acusación constitucional en su contra

El martes 11 de noviembre finaliza el plazo para que el exministro de Energía Diego Pardow presente su defensa ante la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra, la que fue presentada por la oposición a raíz del error en el cálculo de las tarifas eléctricas.

Pese a que el plazo está por cumplirse, el presidente de la instancia revisora, el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), informó que el exministro aún no ha presentado su respuesta.

El proceso se inició formalmente el pasado 29 de octubre, y desde entonces Pardow cuenta con diez días hábiles para presentar su respuesta ante la comisión. Por lo que aún hay tiempo.

No obstante eso, Mulet fijó para este viernes 14 de noviembre el inicio de la revisión de los antecedentes relacionados directamente contra el exministro, en una sesión a la que han sido convocados los representantes de las empresas generadoras y de Transelec.

“Nos interesa que comparezcan las empresas generadoras, el representante de ellas y también Transelec. Son dos de los invitados de los que ya hemos solicitado que se curse su invitación para el día 14”, indicó el diputado.

Asimismo, destacó que “la idea es que también invitemos a la comisión al exministro Pardow para que entregue los antecedentes que él quiera en la comisión”.

“Vamos a trabajar arduamente. Este es un tema que preocupa a la ciudadanía. En medio de un proceso electoral, la gente nos pregunta, una y otra vez, ¿por qué subieron tanto las tarifas y qué es lo que pasó en esto? Y la verdad es que es un hecho que tenemos que abordar a fondo, pero esperar la contestación del exministro”, sostuvo.