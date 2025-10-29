Tras “la búsqueda correspondiente”: Cámara de Diputados finalmente notifica a Pardow de AC que se tramita en su contra

El secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, informó que la mañana de este miércoles el exministro de Energía Diego Pardow fue notificado de la acusación constitucional que se está tramitando en su contra por su manejo del error en el cálculo de las tarifas eléctricas.

El error, que significó un sobrecobro los consumidores cuantificado en US$115 millones, determinó su salida del gobierno.

Ahora, en caso de aprobarse la acusación en su contra, el militante del Frente Amplio quedaría inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.

Al iniciar la sesión de este miércoles en la Sala, el diputado de la Unión Demócrata Independiente Felipe Donoso consultó por los infructuosos intentos por concretar la notificación hasta este martes.

“Nos preocupa la situación del ministro Pardow que aparentemente desapareció del mundo”, comentó Donoso.

Ante la consulta, Landeros tomó la palabra y confirmó que la notificación ya se había concretado.

“La Secretaría, por instrucciones obviamente de la Mesa, procede conforme a la ley. Nosotros hicimos la búsqueda correspondiente y hoy día de la mañana hemos notificado en el domicilio al exministro Pardow”, señaló.

“Sí, ya se le entregó la notificación para su tranquilidad”, intervino, por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, confirmando el dato.