Política

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro

La Cámara, que no ha podido notificar al extitular de Energía, se ajustará a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, que señala que “si buscada en dos días distintos", no es ubicada la persona, se entregará el escrito a cualquier adulto que se encuentre en el domicilio o en su defecto “se fijará en la puerta un aviso”.

José Miguel WilsonPor 
José Miguel Wilson
Diego Pardow SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

A veinticuatro horas de la presentación de una acusación constitucional, elaborada por la oposición en contra del exministro de Energía, Diego Pardow (Frente Amplio), la Cámara de Diputados aún no logra culminar el procedimiento de notificación.

Ese trámite es clave para iniciar los plazos legales del libelo. Una vez notificado, Pardow tiene 10 días para responder.

Si bien en circunstancias normales, todo el proceso de una acusación puede durar hasta cuatro semanas, la oposición está haciendo todos los esfuerzos para lograr que el libelo sea votado en la sala de la Cámara antes de las elecciones de 16 de noviembre. Esa meta que se ve difícil, pero no imposible.

No obstante la demora en la notificación de Pardow que hasta este martes “no ha sido habido”, según la terminología jurídica, complica los planes de la derecha.

En persona

De acuerdo a la legislación, esta notificación tiene que hacerse personalmente en su domicilio particular o en su oficina. Ello ha generado el primer inconveniente, ya que al no ejercer como secretario de Estado, el Ministerio de Energía no vale como lugar de la notificación. El problema es que tampoco ha podido ser ubicado en su residencia por el funcionario de la Cámara que, para estos efectos, actúa como ministro de fe.

En estos casos, la Cámara se ajusta a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, que señala que “si buscada en dos días distintos en su habitación, o en el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo, no es habida la persona a quien debe notificarse“, el ministro de fe entregará la notificación a cualquier adulto que se encuentre en el domicilio o en su defecto “se fijará en la puerta un aviso que dé noticia de la demanda”.

Autoridades de la Cámara explican que ello se materializaría sí o sí este miércoles ya sea entregando la notificación a un conserje o incluso pasando el escrito debajo de la puerta.

“A escondidas”

La demora de este trámite irritó a la oposición. Incluso, diputados de la UDI acusaron derechamente una maniobra dilatoria del exministro, que en este caso está siendo asesorado jurídicamente por el gobierno y el abogado Francisco Cox, quien fue contratado por La Moneda para la defensa del extitular de Energía ante este juicio constitucional.

“Es vergonzoso lo que está ocurriendo, el gobierno está escondiendo al exministro Pardow. Le vamos a poner el foco encima, por mucho que se esconda, lo vamos a encontrar, ministro, lo vamos a notificar. Las cosas hay que enfrentarlas, hay que defenderlas y hay que comparecer ante los poderes del Estado. Usted fue ministro de estado, compórtese como tal”, dijo el diputado Jorge Alessandri (UDI).

El también diputado Gustavo Benavente (UDI) coincidió en que “el gobierno lo está escondiendo para evitar que se notifique lo más rápido posible la acusación, o bien él no quiere que se le ubique, quizás con el mismo propósito, de que esta acusación en definitiva no se vote antes de las elecciones. Son maniobras dilatorias”.

“El gobierno ha cometido uno de los actos más opacos de su administración al haber aconsejado al ex ministro Pardow desaparecer de sus domicilios para no ser notificado y no enfrentar su responsabilidad política. Esta maniobra oscura solo busca evitar que la acusación se vote antes de las elecciones”, añadió su par Sergio Bobadilla (UDI).

Más sobre:Diego PardowAcusación constitucionalNotificaciónUDI

Acusación pendiente: Pardow "no ha sido habido" y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro
